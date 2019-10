Así está el ambiente en Congreso para tramitar ley de financiamiento

Ante la decisión de la Corte Constitucional, que tumbó la ley de financiamiento, el presidente Iván Duque anunció que radicará el mismo texto, con mensaje de urgencia, para que esté aprobado por el Congreso antes de terminar el año. Pero ese trámite en el Legislativo no parece sencillo.Ya hay partidos que han expresado su intención de hacerle modificaciones al texto, algo que genera intranquilidad en el Gobierno.

De acuerdo con el represente Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, el proyecto del Ejecutivo va a tener la misma estructura del que se aprobó el año pasado. “Si hay que hacerle ajustes, hay que tratar de hacerle lo menos cambios posibles”, dijo.



Recordó que el proyecto será presentado como “una reforma tributaria” y que deberá ser radicado en la Comisión Tercera de Cámara.



El senador liberal Mauricio Gómez Amín dijo que el expresidente César Gaviria, director del Partido, se reunirá la próxima semana con las bancadas de Senado y Cámara a fin de definir una posición. El Partido Liberal está esperando a conocer de fondo las razones de la Corte Constitucional para pronunciarse.



De todas maneras los liberales tienen serios reparos con algunos temas de la ley de financiamiento como el IVA a algunos productos y a las pensiones. Consideran que lo que hace frente a la evasión es muy poco y otorga excesivas prebendas a grandes empresas y no es certera en el recaudo real que promete.

Mientras tanto el senador Gustavo Bolívar, de Colombia Humana, no descartó que “los congresistas aprovecharán para meter proposiciones”. Para el legislador, el proyecto que radique el Gobierno “se va a llenar de proposiciones, incluso de nosotros”.



Por su parte el exvicepresidente Germán Vargas, jefe natural de Cambio Radical, le hizo un llamado a su bancada para que hagan un frente unido “para tramitar un proyecto que contemple unos compromisos serios para las regiones”.



El senador conservador Efraín Cepeda, dijo que si bien el Congreso ya votó esa norma es necesario revisar el desempeño del al ley



Agregó que, por ejemplo, es necesario encontrar una salida que permita impulsar el empleo y las Mipymes, pues cree que "que hay que hacer algunas modificaciones en ciertos asuntos puntuales”.

El proyecto

El ministro Alberto Carrasquilla se siente seguro de la aprobación en el Congreso y duda que eventuales demandas de vicios de fondo puedan tener éxito.



De igual forma, expresó que el nuevo proyecto no se va a presentar como ley de financiamiento, sino que será una reforma tributaria con mensaje de urgencia: “Por lo tanto, va a entrar por las comisiones económicas conjuntas. No es ley de financiamiento porque no se trata de financiar algo que esté desfinanciado, sino de sustituir un texto por otro”, aseveró en entrevista con EL TIEMPO.



Y explicó que el texto no cambiará, pues que lo que aprobó el Congreso en diciembre del año pasado, es exactamente lo que el Gobierno va a llevar al Congreso para que sea aprobado antes del 31 de diciembre de este año.



Uno de los problemas a los que se enfrenta la ley, es que algunos partidos no apoyen la ejecución de la medida, y dijo que para convencer a los sectores independientes, como Cambio Radical y el Partido Liberal, para que voten la misma reforma hay dos posibilidades: “decirles ustedes ya la votaron, hay que repetir; segundo, desde que usted votó, lo único que ha pasado son buenas noticias. La ley de financiamiento ha demostrado enormes bondades y usted ya la votó”.



