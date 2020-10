Legalización de marihuana y eutanasia en Colombia, en la cuerda floja

A pesar de ser cuestiones claves para el país y haber estado en el foco mediático en los últimos días, las reformas constitucionales que hacen tránsito en el Congreso ya empiezan a tambalearse en la cuerda floja.

Reformas como la que legaliza la marihuana, la que reglamenta el derecho a la eutanasia, la reforma política y la iniciativa que recorta las vacaciones de los congresistas están en riesgo no tanto por la falta de voluntad política, sino por un asunto que ha trastornado todo en el país: la pandemia.



Al contrario de los proyectos de ley ordinarios, estas iniciativas, por tratarse de reformas constitucionales, según mandato de la Corte Constitucional, deben ser discutidas de manera presencial, pero la covid-19 ha provocado que la Plenaria siga sesionando de forma virtual o remota, lo que ha imposibilitado que se pongan en discusión estos proyectos.



Además, como lo explicó el congresista César Lorduy, el decreto que prohíbe las aglomeraciones se extendió hasta el 1.º de noviembre, lo que indica que hasta esa fecha no se podrá convocar la plenaria de forma presencial, pues esto implicaría una aglomeración de más de 150 personas. Es decir, el trancón de reformas es cada vez más grande.



“Dadas las situaciones que todavía se presentan como consecuencia de la pandemia, las posibilidades de sesionar presencialmente se ven bastante remotas, mientras se mantengan las medidas que se derivan de los confinamientos”, indicó Lorduy.



Otras prioridades

Hay que aclarar que este tipo de modificaciones de la Constitución deben superar cuatro debates en cada periodo legislativo. Es decir, estos proyectos deben ser aprobados en cuatro debates antes del 16 de diciembre para continuar con vida. Y hasta ahora, cuando ya ha pasado más de la mitad del periodo de sesiones, apenas han superado el primero de cuatro debates.



Por ahora, solo la Comisión Primera de la Cámara ha debatido reformas de la Constitución, para lo cual los congresistas tuvieron que asistir presencialmente, pero una cosa es que una comisión de 38 congresistas asista al Capitolio y otra, la Plenaria. Mientras tanto, en el Senado aún no se han discutido reformas de la Constitución.



Además, en este momento el Congreso debe darles prioridad a los proyectos que tienen mensaje de urgencia del Gobierno, entre los cuales están el Presupuesto General de la Nación –que se empezará a discutir la próxima semana–, la ley de emprendimiento y la reforma del código electoral.



No obstante, algunos congresistas consideran que se debe buscar la manera de sesionar de forma presencial.



“Esto no es un tema de voluntad política, nuestro deber es tramitar reformas constitucionales en las condiciones señaladas por la Corte”, afirmó José Daniel López, autor de la reforma política.



Por ahora, la decisión sobre cuándo se sesionará de manera presencial en la Cámara está en manos de la mesa directiva.



Por los lados del Senado, aunque algo similar se aplica a la Cámara, la ARL Positiva realizó una evaluación de las condiciones de bioseguridad. Y la recomendación inicial es que no se hagan sesiones de manera presencial sin que se cumplan una serie de parámetros de bioseguridad. Para la ARL, el recinto solo puede albergar a 39 personas, manteniendo un distanciamiento social de 2 metros, con la salvedad de que no podría haber público presente. Esto significa que solo puede estar en el recinto el 30 por ciento de los senadores.



Hasta ahora ambas plenarias han sesionado solo de manera mixta.

