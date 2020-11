Congreso hunde proyecto que legalizaba el consumo de marihuana

Vuelve y juega. En menos de un año, el Congreso de la República hunde por segunda vez una de las propuestas que mayor sensibilidad genera en el país: la regulación del consumo de marihuana con fines recreativos.

En un debate que se extendió por más de seis horas, la Plenaria de la Cámara por amplia mayoría (102 votos contra 52) hundió la reforma modificaba el artículo 49 de la Constitución para permitir el consumo del cannabis “como sustancia que no genera afectaciones reales a la salud y que, en consecuencia, no debería estar limitada por vía constitucional”.



La reforma establecía que el uso y el consumo serían solo para mayores de edad, en los lugares establecidos por ley.



(Vea también: Así será el retorno a las sesiones presenciales de la Cámara)



Básicamente con esto lo que se buscaba era que quien consuma marihuana pueda ir a adquirirla a sitios previamente regulados para ello y que no ocurra como sucede hoy en día cuando estos consumidores deben ir a expendios ilegales.



No obstante, en la corporación primaron los argumentos que señalaban que una eventual legalización provocaría un aumento en el consumo, especialmente por parte de los menores de edad.



Igualmente, los opositores a la iniciativa aseguraban que aprobar la legalización del cannabis no era un buen mensaje justo cuando el país atraviesa un pico en los cultivos ilícitos.



Para muchos, el cannabis se ha convertido en un bálsamo para aliviar el dolor, inducir al sueño, estimular el apetito y amortiguar los golpes que a veces da la vida. Sus defensores afirman que reduce considerablemente el estrés. También puede ser útil, entre otras cosas, como analgésico, antiemético, broncodilatador y antiinflamatorio.



En medio de la aparente prisa por integrar la marihuana en nuestra vida como una sustancia convencional, gravarla, regularla, legalizarla y comercializarla, se plantean cuestiones importantes.



Pero en la medida en que crece el debate, también crecen los críticos. Y en esta oportunidad estas críticas fueron lo que más pesó.



POLÍTICA