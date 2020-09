Se agita debate por legalización del consumo de  marihuana

En momentos en que el Gobierno Nacional se apresta para cumplir las condiciones que permitan el retorno de la fumigación aérea con glifosato, como estrategia para luchar contra los cultivos ilícitos, en el Congreso se vive un duro pulso por cuenta de un proyecto que busca la regulación del mercado de la marihuana.

La iniciativa, de los congresistas Juan Carlos Losada y Juan Fernando Reyes, busca modificar el artículo 49 de la Constitución para permitir el consumo del cannabis “como sustancia que no genera afectaciones reales a la salud y que, en consecuencia, no debería estar limitada por vía constitucional”.



La reforma establece que el uso y el consumo serán solo para mayores de edad, en los lugares establecidos por ley.



(Vea también: Este es el proyecto que busca legalizar la marihuana en Colombia)



El tema fue puesto en discusión este martes en la Comisión Primera de la Cámara, donde el pulso no podía estar más reñido: la votación quedó en empate 19 a 19.



Este empate, según las normas establecidas para estos casos, obliga a realizar una segunda votación, que se llevará a cabo este miércoles. Sin embargo, el panorama es incierto, pues la comisión tiene en total 38 congresistas, es decir que ya todos votaron y plantearon su posición, por lo que muy seguramente se repetirá el empate 19 a 19.



Básicamente, el proyecto que quien consuma marihuana pueda ir a adquirirla a sitios previamente regulados para ello y que no ocurra como sucede hoy en día cuando estos consumidores deben ir a expendios ilegales.



Para muchos, el cannabis se ha convertido en un bálsamo para aliviar el dolor, inducir al sueño, estimular el apetito y amortiguar los golpes que a veces da la vida. Sus defensores afirman que reduce considerablemente el estrés. También puede ser útil, entre otras cosas, como analgésico, antiemético, broncodilatador y antiinflamatorio. No obstante, como quedó demostrado, también son muchos los críticos.



