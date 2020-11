‘Consumí marihuana y estoy feliz de haberla dejado’: Losada

La decisión de la plenaria de la Cámara de Representantes de hundir el proyecto que legalizaba el consumo y comercialización de marihuana generó todo una controversia política que más de 24 horas después de la votación aún sigue levantando ampolla.

En un debate que se extendió por más de seis horas, la Plenaria de la Cámara, por amplia mayoría (102 votos contra 52), hundió la reforma que modificaba el artículo 49 de la Constitución para permitir el consumo del cannabis “como sustancia que no genera afectaciones reales a la salud y que, en consecuencia, no debería estar limitada por vía constitucional”.



La reforma establecía que el uso y el consumo serían solo para mayores de edad, en los lugares establecidos por ley.



Básicamente, lo que se buscaba era que quien consuma marihuana pueda ir a adquirirla a sitios previamente regulados para ello y no, como sucede hoy en día, acuda a expendios ilegales.



Entre las reacciones que ha habido tras esta decisión, una de las que más llamó la atención fue la del representante liberal Juan Carlos Losada, coautor de este proyecto, quien confesó que en el pasado consumió marihuana, pero está “absolutamente feliz de haberla dejado”.



“Tan solo el 10 por ciento (de los que la consumen) se vuelven adictos o problemáticos”, dijo el congresista, quien agregó que la sustancia “minó mi estado de ánimo y yo sí fui parte de ese 10 por ciento y por supuesto fue un problema en mi vida. Nunca estuve en un centro de rehabilitación, salí por mí mismo, por mi voluntad”, expresó Losada en el programa ‘Vicky en Semana’.



El relato del representante liberal tenía la intención de explicar que con esta iniciativa no se buscaba incentivar el consumo de cannabis sino su regulación, para que los consumidores sean tratados como un tema de salud pública y no judicial.



POLÍTICA