El duro pulso por legalizar la marihuana en Colombia

Vuelve y juega. Uno de los temas que mayor sensibilidad genera en el país fue puesto nuevamente en debate: la legalización de la marihuana.



El tema volvió a la discusión pública tras la aprobación, en el primero de ocho debates, de una reforma constitucional, impulsada por los congresistas Juan Carlos Losada y Juan Fernando Reyes, que busca permitir el consumo y comercialización del cannabis en el país.



Con esto se busca que quien consuma marihuana pueda ir a adquirirla a sitios previamente regulados para ello y que no ocurra como sucede hoy en día, cuando estos consumidores van a expendios ilegales.

Para esto, se deben establecer licencias para su producción y regulaciones para su comercialización. Es decir, se busca establecer un mercado similar al de la cerveza, en el que hay empresas vigiladas que la producen y sitios regulados por ley donde es adquirida por el consumidor. Y en toda la cadena se cobran impuestos que van al Estado.



“Ese es uno de los objetivos principales de esta reforma, que el Estado colombiano reciba recursos por un consumo que hoy, por ser ilegal, no llega al Estado. Por eso queremos abrir la posibilidad de regular la expedición de licencias y los impuestos que se van a fijar para la cadena de producción y el consumo”, dijo el congresista Juan Fernando Reyes, coautor de la iniciativa.



El recaudo de estos impuestos, según Reyes, debería destinarse a inversión social en los territorios más afectados por el narcotráfico y a la prevención y mitigación de los riesgos asociados al consumo.



En septiembre pasado, la firma Econcept, que lidera el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, puso sobre la mesa datos que confirmarían ese potencial del cannabis como motor económico.

Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por el Partido Liberal y uno de los promotores del proyecto de ley. Foto: Archivo particular

Según Echeverry, “con este producto (el cannabis) estimamos que las exportaciones oscilarían entre 2.300 y 17.700 millones de dólares, dependiendo del percentil de la distribución de resultados que se analice”, y dijo que el recaudo por impuesto de renta se podría ubicar entre 1,2 y 3,5 billones de pesos.



“El cannabis podría superar el recaudo fiscal de todo el sector agrícola si accede ahora al mercado mundial” agregó el exministro.



Por otro lado, según un estudio realizado por Fedesarrollo en 2019, si se habla solo de cannabis medicinal, para 2025 –con un crecimiento tendencial de cerca de 10 por ciento del área cultivada– se podría llegar a 450 hectáreas y crear más de 7.700 empleos e ingresos cercanos a los 790 millones de dólares.



Esto lo confirman experiencias internacionales. Según Drug Policy Alliance, la industria del cannabis ha creado en los últimos años entre 165.000 y 230.000 empleos en Estados Unidos.

Pulso político

No obstante, más allá de las bondades que podría tener la iniciativa, el debate tiene detrás un pulso político, pues legalizar la marihuana implica un reenfoque en la lucha antidrogas en Colombia.



Quizá la mayor dificultad que enfrenta la iniciativa proviene de las directrices de Estados Unidos, que le ha pedido al presidente Iván Duque redoblar esfuerzos para combatir el narcotráfico, incluyendo la fumigación de cultivos ilícitos.



De hecho, el Gobierno Nacional insiste en el regreso de la fumigación con glifosato. “Suspender la aspersión fue un gravísimo error, un grave error que llevó al crecimiento inusitado de cultivos ilícitos, lo que se convirtió desde entonces en la principal fuente de financiación de los grupos criminales”, expresó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.



Por eso el Centro Democrático y el Partido Conservador, base de la coalición de gobierno, se han plantado en este duro pulso para evitar el avance de esta iniciativa. Aseguran que el cannabis tendría graves efectos en los menores.

“Nos sigue preocupando cómo va a ser el uso recreativo de la marihuana, cómo vamos a proteger a nuestros niños, en qué lugares va a estar permitido el uso de la cannabis recreativa y otros temas”, enfatizó el representante del Centro Democrático Gabriel Vallejo.



De hecho, el químico orgánico Raphael Mechoulam, miembro de la Academia Israelí de Ciencias y Humanidades y uno de los hombres en el mundo que más ha estudiado el tema, no está a favor de legalizar el cannabis con uso recreativo, insiste en que la marihuana “no es una sustancia inocua”, sobre todo para los jóvenes.



Considera que el uso prolongado de variedades de marihuana altas en THC (tetrahidrocannabinol) puede cambiar la manera en la que crece un cerebro en desarrollo e igualmente en algunas personas –según Mechoulam– el cannabis puede causar ataques graves e incapacitantes de ansiedad.



A esto se suma un reciente informe de la Junta Internacional de Fiscalización, que indica que el consumo de cannabis genera dependencia en uno de cada 10 consumidores. Es decir, la sustancia no es inofensiva.



El pulso ha llegado a tal punto que dentro del propio Centro Democrático hay diferencias.



El representante Gabriel Santos es el único miembro de la colectividad que apoya el proyecto. Su posición ha sido tan determinante que, según varios congresistas, su voto fue el que salvó el proyecto esta semana, pues las cargas estaban igualadas. Santos argumentó que su voto fue “basado en la evidencia”.



Más allá de este pulso, es evidente que en varias décadas de ‘guerra contra las drogas’, y diferentes gobiernos, no se ha logrado acabar ni con la producción ni con el consumo, y ni siquiera la pandemia de coronavirus ha detenido el uso y el tráfico ilegal. ¿Llegó la hora de la marihuana?

