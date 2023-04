La sesión de la Comisión Séptima para debatir la reforma de la salud fue corrida de las nueve de la mañana a las dos de la tarde de este martes. El cambio de horario podría complicar el trámite de iniciativas que no están relacionadas con dicho proyecto. Una de ellas es el acto legislativo para regularizar el consumo adulto del cannabis.



El proyecto está ad portas de su sexto debate, que debe realizar la plenaria de la Cámara y estaba planillado para esta jornada. Sin embargo, ante la prelación que ha dado la mesa directiva de la corporación a la discusión de la reforma de la salud, es muy probable que la sesión de este martes no se celebre para permitirle a la Comisión Séptima avanzar en la propuesta de la ministra Carolina Corcho.



Ante dicha posibilidad, el representante Juan Carlos Losada alertó que su proyecto estaría en riesgo de hundirse ante la falta de tiempo para su trámite por Cámara y Senado.

El proyecto busca legalizar el consumo de uso adulto del cannabis. Está en el sexto de los ocho debates que necesita. Foto: iStock

“Quiero dejar constancia de la preocupación que me embarga al saber que se aplazó la discusión de la reforma de la salud. Si la Comisión Séptima sesiona, lo más probable es que no haya plenaria, en la que estaba agendada de primeras en el orden del día el proyecto de acto legislativo de regularización del consumo adulto del cannabis”, expresó el representante liberal.



El representante alertó que su proyecto no podría debatirse durante esta semana, esto debido a que este miércoles la plenaria será destinada para el debate de moción de censura al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el jueves habrá un foro al que están invitados buena parte de los representantes.



En ese mismo sentido, el representante Losada comentó que la próxima semana estaría destinada la plenaria enteramente para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, que debe ser aprobado antes del 7 de mayo. Esto deja al proyecto con menos de un mes para su discusión en plenaria de Cámara y en sus dos instancias de Senado, por lo que estarían muy apretados los tiempos para que pueda salir adelante.

Hoy nuestro proyecto de #CannabisDeUsoAdulto está agendado en Plenaria de @CamaraColombia.



Necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía para presionar su aprobación. Únete a la twitteraton usando #EsHoraDeRegular y #LaMataNoMata. Vamos con toda!! 💪 pic.twitter.com/Zugznyu01b — Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) April 25, 2023

“Le quiero decir a la comunidad cannábica del país, que si las decisiones del Gobierno hunden la regularización del cannabis de uso adulto, no será responsabilidad de Juan Carlos Losada”, concluyó el representante en la previa al debate de la jurisdicción agraria.