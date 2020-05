Le piden a Carrasquilla que ‘asuma su error’ sobre reforma tributaria

El senador por Alianza Verde Juan Luis Castro le pidió este miércoles al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que le solicite a la Corte Constitucional que declare inexequible la reforma tributaria aprobada por el Congreso en diciembre pasado.



La mención del congresista se dio en medio de un debate de control político virtual que se desarrolla en la plenaria del Senado y al que están citados el ministro Carrasquilla y su colega de Salud, Fernando Ruíz.



“La reforma tributaria le está haciendo un daño tremendo al país en este momento” afirmó Castro, quien se refirió a los 9 billones de pesos, según él, el Gobierno podría tener a su disposición para la atención de la pandemia, pero que hacen parte de las exenciones tributarias.

La norma a la que se refiere el congresista opositor fue aprobada por el Congreso en diciembre del año pasado y buscaba salvar varias disposiciones de la llamada ley de financiamiento, que la Corte Constitucional tumbó en octubre de 2019.



En ese sentido, el senador por los ‘verdes’ le dijo a Carrasquilla que “asuma su error” al haber impulsado estas exenciones tributarias, las cuales cobijan, básicamente, a las empresas del país.

Críticas al manejo de la pandemia

Sobre el tema de la pandemia del coronavirus, Castro, quien también es médico, afirmó que “el sacrificio de los colombianos para acogerse a la cuarentena se perdió”.



“No hubo distribución masiva de tapabocas, no se compraron ventiladores, no se ha protegido al talento humano en salud, no se ha empleado toda la capacidad del Instituto Nacional de Salud para hacer las pruebas. No estamos aplanando la curva, la estamos aplazando”, afirmó Castro cuestionando las acciones del Gobierno Nacional para atender la emergencia.



En la misma sesión virtual, el senador por el Polo Jorge Enrique Robledo, también citante del debate de control político, cuestionó varios aspectos de la emergencia, en especial los recursos que el Gobierno ha invertido en la atención de la crisis.

Propongo un impuesto al patrimonio para los capitales que están en paraísos fiscales. #LasMedidasDeDuqueSon.



Los invito a ver mi intervención en el debate de control político aquí: https://t.co/k8jhF4gZDv — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) May 13, 2020

“En salud les va bien a las EPS, pero les va mal a los hospitales, a los usuarios e IPS. Ojalá no tengamos un problema de extrema gravedad, ya que el Gobierno ha invertido poco dinero para los respiradores”, afirmó Robledo.



Se espera la intervención de los ministros de Hacienda y Salud en medios del debate de control político virtual, el primero que se realiza formalmente en esta etapa del Congreso.



