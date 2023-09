Laura Sarabia le cumplió a la Comisión VII de la Cámara de Representantes y acudió este martes, mismo día cuando el presidente Gustavo Petro pronunciaba su discurso ante la Asamblea de la ONU, a un debate de control político como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS).



Sarabia, quien volvió al Gobierno el 4 de septiembre tras dejar el cargo de jefa de Despacho, fue citada a esta célula legislativa para rendir un informe sobre el presupuesto de gastos de la Nación para la vigencia fiscal 2024, que maneja millonarios recursos para subsidios, entre otros.



(Además: Gobierno solo ha entregado el 1 % de mejoramientos de vivienda este año, dice Luna).

Esta fue la primera vez que Sarabia, quien fue la mano derecha del presidente Petro -y sigue siendo cercana, pues revisó el discurso que pronunció el mandatario ante la ONU-, acude al Congreso en su nuevo cargo.



(Lea: Con la aprobación de 52 artículos avanza ley que busca regular la eutanasia en Colombia).



Durante su intervención, el debate, que duró 10 minutos, defendió varios programas del Gobierno Nacional que dependen de la entidad que ella dirige e hizo énfasis en el programa Jóvenes en Paz.

Facebook Twitter Linkedin

Laura Sarabia durante el debate de control político en Cámara. Foto: Prensa Cámara

Según algunos sectores de oposición, esta iniciativa pretende destinar recursos del Estado para que los jóvenes que hacen parte de bandas delincuenciales para que "no maten".



Frente a esto, Sarabia invitó a los congresistas de la Comisión VII de la Cámara de Representantes a que viajen a Buenventura y dialoguen con los jóvenes que hacen parte de los grupos delincuenciales para que comprendan por qué es necesaria esta iniciativa.



(Lo invitamos a leer: Germán Vargas Lleras en las calles, la carta de Cambio Radical para las elecciones).



"Vayamos a Buenaventura a que podamos reunirnos con los Chotas y los Espartanos para que podamos hablar con ellos y encontremos realmente por qué es necesario este programa. Esto no es un capricho de un gobierno, sino que es respuesta a una realidad. Creo que cuando uno ve la realidad en Buenaventura, el Catatumbo, el bajo Cauca, se da cuenta que programas como estos son realmente ncesarios", afirmó la directora del DPS.



E invitó a los miembros de esta célula legislativa a que, entre todos, constuyan país porque, dijo, ese es realmente el acuerdo nacional del que viene hablando el presidente Gustavo Petro desde el 20 de julio, cuando se instaló el año legislativo.

Facebook Twitter Linkedin

Bogotá D.C., 4 de septiembre de 2023. El presidente Gustavo Petro posesionó este lunes a Laura Sarabia como directora del Departamento de Prosperidad Social. Foto: Andrea Puentes - Presidencia Foto: Andrea Puentes - Presidencia

De otro lado, Sarabia destacó que la ejecución presupuestal de Prosperidad Social va por buen camino, teniendo en cuenta que este tema ha lanzado alertas por la baja ejecución en distintas carteras.



"En el caso del Departamento de Prosperidad Social, la ejecución va de la mano del ciclo operativo que se centra de acuerdo a las transferencias monetarias. Tenemos varios pagos que están para los meses que quedan y por más que quisiéramos adelantarnos en materia de ejecución, pues no los puedo adelantar porque hay un cronograma establecido de acuerdo a la ejecución", comentó.



(En otras noticias: El cuerpo del maestro Fernando Botero estará en cámara ardiente en el Congreso)



La funcionaria también hizo un llamado sobre la importancia del Departamento de Prosperidad Social e insistió en que no es solo una entidad que entrega recursos.



"La labor del DPS no es un simple operador de giro. Debe de ser el ente rector de la política de superación de la pobreza. No es simplemente una transferencia a un grupo poblacional, sino es una transferencia para cumplir y poder generar una alternativa y condición diferente de vida que permita tener otras alternativas en educación, empleo, emprendimiento, agroindustria o demás sectores".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA