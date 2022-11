La historia de Colombia prácticamente en el último siglo ha estado marcada por el conflicto armado. Entre fusiles y bombas, la guerra se convirtió en una cotidianidad de enfrentamientos, homicidios, reclutamientos forzados y despliegue territorial de guerrillas, bandas criminales y grupos armados.

Han transcurrido tiempos violentos que cruzaron por la vida de los más anónimos hasta los personajes más reconocidos. Algunos son hijos de militantes que estuvieron activos; ellos también se consideran víctimas de una contienda nacional que los llevó a buscar respuestas en las que no encontraron explicación a sus adversidades, pero sí un destino para cambiar la perspectiva de ‘condenación’: el Congreso de la República. Estas son sus historias.

‘Todos hemos sido víctimas’

Jorge Rodrigo Tovar es representante a la Cámara por la circunscripción transitoria especial para la paz número 12, electo por los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena.



Es hijo del excomandante paramilitar del Bloque Norte, Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, condenado por masacres, homicidios y narcotráfico en la región Caribe y a la vez, se considera una víctima: “En Colombia todos hemos sido perjudicados por el conflicto armado; la Ley 1448 (ley de víctimas) no diferencia entre afectados de primera y segunda categoría”, expone.



Jorge Tovar le dijo a EL TIEMPO que fue desplazado y que su caso se reconoció hace muchos años por la Unidad de Víctimas. “Cuando las personas critican mi reconocimiento, lo único que hacen es revictimizar a un afectado de la guerra en el país”, explicó.

El representante a la Cámara, Jorge Rodrigo Tovar, y su padre, el excomandante paramilitar, 'Jorge 40'. Foto: Cortesía

El representante le manifestó a este diario que lo único que ha hecho en estos últimos siete años es trabajar por el país. “Todo por la reconciliación del pueblo colombiano”.



“No me considero un político y nunca había pensado poner mi nombre en un escenario electoral, pero la representación que tengo en el Legislativo precisamente es para todos los territorios afectados por la violencia”, declaró Tovar sobre su nuevo rol como congresista.



Sobre la ‘sombra’ que carga de su padre ‘Jorge 40’, expuso que no es la persona responsable de juzgar lo que hizo: “Tengo claro que la vía armada no es el camino y nunca la justificaré, pero no soy el encargado de sentenciarlo ¿Cuál es mi rol? Estar en el Congreso para trabajar por la ‘paz total’, para silenciar todos los fusiles que siguen asesinando hermanos colombianos. Eso es lo que hago”.

‘Defender a las víctimas, pese a tanto dolor’

William Ferney Aljure Martínez es miembro de la Cámara de Representantes y se

ha caracterizado por defender a las víctimas del conflicto armado en el sur del Meta y en el departamento de Guaviare.



El representante también es nieto del reconocido guerrillero liberal de los años cincuenta Dúmar Aljure: un exsoldado que muy joven dejó las filas del Ejército para convertirse en jefe de las guerrillas liberales, en el marco de la contienda bipartidista que se inició tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948.



El accionar del capitán Aljure se concentró en la región de los Llanos Orientales, la cual estaba para esa época muy apartada del centro del país y de los ámbitos nacionales. Las autoridades militares lo acusaron de haber establecido durante 15 años un imperio de miedo en el bajo Ariari.



Aunque Dúmar firmó un acuerdo en 1953 con el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla bajo la intención de conformar el partido Liberal de los Llanos Orientales, fue asesinado el 5 de abril de 1968.

El representante a la Cámara, William Aljure, y su abuelo, Dúmar Aljure. Foto: Cortesía

Hoy su nieto, el congresista Aljure, enfatiza que la historia tiene dos caras que muchas veces no es vista. “Todos los actores del conflicto armado: Ejército, guerrilla y paramilitares, me han asesinado o desaparecido a once integrantes de su familia”, dijo.



El representante exalta que es un campesino llanero, dedicado a “defender a las víctimas del conflicto armado, pese a tanto sufrimiento y dolor que ha afectado su familia”.



“Yo no quería ser candidato porque no miraba garantías, pero ellos (la comunidad del Guaviare) quisieron que yo los representara, por eso estamos acá, resarciendo los derechos de las víctimas a través del movimiento Reconciliémonos”, declaró el líder, quien sacó más de dos mil votos en los pasados escrutinios en San José del Guaviare.



“Este movimiento nació de lo que recogimos en el campo: con las manos hemos hecho carreteras, con las manos hemos construido escuelas, con las manos nos ha tocado recoger muertos y con las manos nos reconciliamos”, agregó.

'Todos tenemos el derecho a vivir una historia diferente'

María José Pizarro Rodríguez es artista plástica, activista y senadora de la República. En su carta de presentación nunca ha faltado que es la hija de Carlos Pizarro, el último comandante de la organización guerrillera M-19, quien después de recorrer los caminos de la insurgencia asumió la vía política y la paz como destino.



Pizarro pasó de ser un militante alzado en armas a firmar el primer acuerdo de paz entre una guerrilla y el Estado colombiano. El M-19 declaró que la guerra no era la solución y resolvió entregar las armas en una negociación con el gobierno de Virgilio Barco.



Los ideales de paz y democracia que buscó el excomandante fueron fundamentales para consolidarse como firme candidato presidencial; pero, a 47 días de iniciar su campaña, fue asesinado en un avión en pleno vuelo.



Muerte que a su hija, la hoy congresista María José Pizarro, la llevó por años al exilio hasta que descubrió una carta que su padre le escribió y se dio cuenta que no podía escaparse de la imagen que él dejo.

Facebook Twitter Linkedin

La senadora María José Pizarro y su padre, Carlos Pizarro. Foto: Cortesía

La senadora dijo que este proceso de ‘descubrimiento’ fue toda una catarsis. A través de su proyecto de joyería como artista plástica empezó a reconstruir la memoria del país y su propia historia.



Afirmó que ha sabido separar al personaje público de su progenitor, lo que le permite ser objetiva en los temas nacionales que debate en el Legislativo. "Me siento comprometida con la historia y las luchas de mis padres, que hoy paso por mi cuerpo para reintepretarla y llevarla a nuestros tiempos”, enfatizó.



María José le expresó a este diario que hace parte del Senado porque tiene la esperanza de vivir en un país en paz: “Estamos proponiendo una nueva manera de hacer política y construir una Colombia libre de odios para cerrar las espirales de violencia que por tanto tiempo nos han sacudido”.



La senadora también expuso que su decisión de vida la ha llevado a donde está: el trabajo con las organizaciones de víctimas y su recorrido por un país que tiene tanto por decir, le concedió “tener una representación en el Congreso que busca construir una mejor sociedad”.



“Todos tenemos el derecho a vivir una historia diferente a la de nuestros padres”, concluyó.



