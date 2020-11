Las versiones de Petro y la Fiscalía sobre droga en caso Santrich

A pesar de que la Fiscalía General de la Nación, en comunicación enviada al Congreso, asegura que los cinco kilos de cocaína utilizados en la operación que posteriormente llevó a la captura de ‘Jesús Santrich’ por supuestos nexos con narcotráfico, el senador Gustavo Petro mostró este jueves documentos en los que, según el congresista, se muestra que la droga salió de la Fiscalía o se consiguió “con dinero de la DEA”.

La revelación de Petro se dio en el marco de un debate de control político sobre el supuesto entrampamiento a ‘Santrich’ para incriminarlo con nexo con el narcotráfico. En el debate también intervinieron el senador del Polo Iván Cepeda y el congresista de ‘la U’ Roy Barreas, quienes coincidieron en que todo fue una operación “para afectar el proceso de paz”, en la que, según los parlamentarios, habría participado el exfiscal Néstor Humberto Martínez.



De acuerdo con la denuncia de Petro, “la Fiscalía estuvo en la operación controlada”, en la cual se entregaron cinco kilos de droga supuestamente de parte de ‘Santrich’.



“La señora Bertha Cecilia Neira Díaz, fiscal 65 especializada de la dirección de fiscalías, el primero de noviembre de 2017, en el Hotel Gran Plaza de Bogotá, fue citada por miembros de la DEA para que, en compañía de un agente encubierto, se recibiera una sustancia estupefaciente, ¿existe grabación de esta entrega? Ninguna, después de que están siendo interceptados desde hace meses, este, que es el momento en el que están siendo entregados cinco kilos de cocaína son supuestamente por las Farc al Cartel de Sinaloa, que aquí sería la DEA, no hay una sola grabación ni video del hotel, teniendo el hotel cámaras.



Efectivamente llegó ese día una persona con cinco kilos de cocaína y esa persona es el señor Gómez España, quien ya trabajaba con la DEA y no es militante de las Farc, y en una bolsa entrega cinco kilos a un agente de la DEA que es ya conocía como agente de la DEA ¿Capturaron a Gómez España? No, no pasa nada, no hay disparos, no hay Farc, es una entrega amistosa de droga, que hace un colaborador de la DEA a un agente de la DEA. Y esa es la prueba para extraditar a ‘Santrich’”, explicó Petro. (Ver video).

Senador Gustavo Petro revela uno de los documentos que al parecer demostrarían el entrampamiento contra Santrich. Foto: Prensa Gustavo Petro

Petro, quien socializó audios y material de soporte de su investigación, para mostrar lo que denominó “entrampamiento a la paz”, aseguró que la cifra de cinco kilos de droga que se manejó durante la operación no fue fortuita, sino que hizo parte del “plan”.



“La entrega de los cinco kilos de droga que pidió el Cartel de Sinaloa, que en realidad eran agentes de la DEA, era supuestamente para conocer la calidad de la droga, pero para esto no es necesaria tanta cocaína, pidieron cinco kilos fue porque a partir de esa cifra es que en Estados Unidos se puede pedir extradición”, dijo Petro.

Todo obedece a un libreto para sembrar prueba con la intención de involucrar a gente de las Farc

TWITTER

“Todo obedece a un libreto para sembrar prueba con la intención de involucrar a gente de las Farc, que había hecho un acuerdo de paz, en un supuesto negociado de drogas y finalmente ante el fracaso de la operación, montan una operación controlada, con droga de la Fiscalía o con dinero de la DEA, que termina en una casa que el Gobierno le puso a Santrich, con cámaras de seguridad”.

La versión de la Fiscalía

Este jueves, EL TIEMPO conoció una carta en la cual la Fiscalía General de la Nación respondió a varias preguntas formuladas por la Comisión Primera del Senado, que cuestionó al ente acusador sobre el caso del guerrillero 'Jesús Santrich'.



"No es cierto que la sustancia estupefaciente provino de la Fiscalía General de la Nación. Esta provino de los presuntos infractores de la ley penal. La actuación se llevó a cabo a la luz de las normas procesales penales sobre agencia encubierta y entrega vigilada, y los estándares convencionales de cooperación judicial internacional acogidos integralmente por Colombia y, por ende, en los procedimientos de la Fiscalía", se lee en la respuesta.



La carta también señala que: "El 1° de noviembre de 2017 se hizo entrega de un maletín, por parte de un miembro de la organización involucrada en el tráfico de estupefacientes. En su interior, se hallaron cinco contenedores con sustancia ilegal, que fue recibida por un agente encubierto, servidor público con funciones de policía judicial".



Estas aclaraciones pedidas por la Comisión Primera a la Fiscalía fueron planteadas a propósito de una investigación del diario El Espectador que señaló que la DEA y la Fiscalía le ocultaron cerca de 24.000 audios a la JEP en el marco del proceso contra 'Santrich', quien luego de ser liberado se fugó y hoy es comandante de la disidencia 'Segunda Marquetalia'.



En contexto

Para poner en contexto la situación, hay que recordar que, en abril de 2018, el otrora negociador de paz Seuxis Hernández Solarte (alias Jesús Santrich), fue detenido por una acusación de narcotráfico, a solicitud de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Supuestamente, 'Santrich' había participado en una conspiración para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país luego del primero de diciembre de 2016, fecha en la que entró en vigencia el acuerdo de paz.



Sin embargo, en mayo de 2019 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la libertad del guerrillero, y le aplicó la garantía de no extradición, argumentando que las pruebas no permitían "evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización". Este hecho derivó en la renuncia del Fiscal General de la época, Néstor Humberto Martínez.



Desde la captura de 'Santrich' se despertó una fuerte polémica en torno a las pruebas presentadas para establecer su responsabilidad en el hecho. Incluso, la Farc fue insistente en denunciar que se trataba de un montaje para enlodar el proceso de paz, y algunos sectores cuestionaron el origen de los estupefacientes.

Denuncian montaje

El senador Iván Cepeda, también citante al debate de este jueves, insistió en que, desde el comienzo, el exfiscal Martínez Neira buscó sembrar en la opinión “toda clase de desconfianzas con escándalos mediáticos que en términos jurídicos han demostrado ser montajes”.



Recordó los 14 procesos de supuesto testaferrato de bienes de Farc "utilizando falsos testigos, como el señor Fernando Bahamón Céspedes; el allanamiento contra la JEP el 4 de octubre de 2018, cuya decisión tuvo que posteriormente revocar."



“Asimismo, su intervención en todo el trámite de las normas que dieron vida a la JEP, que tenía como objetivo principal investigar e imputar a los exguerrilleros de FARC y con ello poder acabar el proceso de paz”, dijo Cepeda.



