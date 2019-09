Polémica: ¿la tropa estaba o no donde asesinaron a candidata en Cauca?

El asesinato de la candidata a la alcaldía de Suárez (Cauca), Karina García Sierra, siguió generando polémica este miércoles, especialmente porque en el Congreso quedó planteada la duda de si las tropas estaban haciendo presencia en el lugar donde fue acribillada la líder política.



La controversia se presentó en medio de un debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión Primera del Senado y que fue citado por la Comisión de Paz del Congreso y el senador por 'la U' Roy Barreras.

El pasado lunes las autoridades confirmaron el crimen de la candidata por el Partido Liberal en zona de Betulia, en el Cauca, en el que fue el primer crimen contra un aspirante a una alcaldía en las elecciones regionales de octubre próximo.



(Fotos: Ella era Karina García, la candidata a la alcaldía de Suárez asesinada)



De inmediato el país rechazó el asesinato de la líder política, la cual había denunciado las intimidaciones en su contra en un video grabado hace algunos días.

No estaban muy lejos (...) pero es que un acto terrorista se comete en cuestión de segundos sin que las tropas, estando a uno o dos kilómetros, puedan reaccionar a la velocidad que uno quisiera. FACEBOOK

TWITTER

Este miércoles, en el Capitolio, varios congresistas revivieron el tema y algunos legisladores caucanos dejaron planteada la duda de si la Fuerza Pública estaba haciendo presencia o no en el lugar de los hechos.



(Lea también: Luto en Suárez, por masacre en la que murió candidata a la alcaldía)



El primero en plantearlo fue el senador por Cambio Radical Temístocles Ortega, caucano, exgobernador del departamento y quien dijo que la candidata Karina era su "amiga" y había sido su "colaboradora" en la administración departamental.

La situación de violencia del Cauca requiere una atención especial. La violencia nos ha superado. Solicito formalmente al Señor Presidente Duque reunión urgente para evaluar y tomar acciones eficaces para enfrentarla. En juego la vida, el debate electoral y la democracia!! — temistocles ortega (@temisortega) September 2, 2019

“A Karina la mataron porque la tropa la retiraron de Betulia (Cauca)”, afirmó enfáticamente el congresista caucano, quien agregó que había un “compromiso”, que se hizo en un consejo de seguridad en ese departamento, “para mantener” la presencia militar en esta parte del país.

Diligencias de levantamiento tras crimen de candidata a la Alcaldía de Suárez, la mamá y cuatro acompañantes en un carro. Foto: Santiago Saldarriaga

Ortega aseguró que los candidatos a la alcaldía de Suárez (Cauca), "a quienes los caucanos conocemos muy bien", siguieron "moviéndose tranquilamente por la zona" por el compromiso de la presencia de la fuerza militar.



El senador por el Partido Liberal y caucano también Luis Fernando Velasco dijo que tenía "la misma información" que Ortega y que "habría que preguntar por qué quitaron la tropa en una zona donde había amenazas y había un compromiso de tenerla ahí".

Karina García Sierra, candidata a la alcaldía de Suárez (Cauca) asesinada el fin de semana. Foto: Facebook

Estas afirmaciones generaron el rechazo de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien dijo que "aquí no se trata de señalar responsabilidades" ante los trágicos hechos sucedidos en el Cauca.

'No se movieron las tropas': Ministro de Defensa

El ministro de Defensa, Guillermo Botero. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

​En medio del debate de control político, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que en la zona "no se movieron las tropas" cuando asesinaron a la candidata Karina García Sierra, pero que "no llegaron porque" es un territorio" "demasiado difícil de cubrir".



"No estaban muy lejos de donde estaba la candidata, pero es que un acto terrorista se comete en cuestión de segundos sin que las tropas, estando a uno o dos kilómetros, puedan reaccionar a la velocidad que uno quisiera. Y sobre todo en un territorio tan supremamente escarpado como el que tiene el municipio de Suárez", afirmó Botero.



(Le puede interesar: 'Mayimbú' habría exigido hasta $ 20 millones a candidatos en Suárez)

​

El funcionario también reiteró que el principal problema de orden público en el Cauca actualmente es el narcotráfico.



"Lo que le está pasando al departamento del Cauca, desde el punto de vista del orden público, está fundamentado en el narcotráfico y en buscar un corredor de salida hacia el río Naya y otros esteros que les permite llegar a la costa pacífica para efectivamente mandar esa droga a Centroamérica", dijo.



Las autoridades siguen tratando de esclarecer totalmente el crimen de la candidata a la alcaldía de Suárez (Cauca) y, por el momento, la versión de que el crimen lo ordenó Mayimbú, jefe de las disidencias en ese departamento, sigue cobrando cada vez más fuerza.



POLÍTICA