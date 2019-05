Las tres reformas claves que agonizan en el Congreso

La discusión de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP en el Senado, debate que se extendió por cuatro días, sin que se pudiera tomar una decisión clara, dejó tres reformas claves para la institucionalidad en el país al filo del hundimiento y a la espera de que esta semana ocurra un milagro para poder salvarse.

Se trata de la reforma política, la reforma de la justicia y el acto legislativo que prohíbe que los delitos sexuales contra menores sean conexos al delito político.



Los tres proyectos están en la Comisión Primera del Senado, pero su trámite lleva varios días enredado en esa célula legislativa, y esta semana no se pudo avanzar en su discusión porque la plenaria del Senado citó desde temprano a debatir las objeciones a la ley estatutaria de la JEP.

Según el reglamento del Congreso, una comisión no puede sesionar al mismo tiempo que la plenaria.



El riesgo para estos tres proyectos radica en que están en el límite de los tiempos para ser aprobados, pues por tratarse de reformas de la Constitución deben pasar ocho días entre su aprobación en comisión y su paso a plenaria, y 15 días para su paso de una cámara a la otra.



Según el calendario, si las tres normas no logran avanzar esta semana estarían prácticamente enterradas, pues no pueden tramitarse en sesiones extras, lo cual implica que deben superar cuatro debates a más tardar el 20 de junio, cuando finalizan las sesiones ordinarias.

Pese a lo apretado de los tiempos, el Gobierno aún confía en que se puedan sacar adelante. “Para el lunes (mañana) está citada la Comisión Primera, esperamos que los temas pendientes puedan ser tramitados”, señaló la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.



Sin embargo, algunos senadores ya dan por hundidas estas reformas pues, además de la estrechez de los tiempos, hay poco ambiente político.



“Por culpa de las dilaciones se hundieron la reforma política, la reforma de la justicia y la reforma que eliminaba la conexidad por los delitos sexuales contra menores”, expresó el senador de ‘la U’ Roy Barreras.



Para el senador de Cambio Radical Germán Varón, lo ocurrido con las objeciones a la JEP “ya provocó el hundimiento” de estas tres reformas.



La reforma política, liderada por el Gobierno, está para su quinto de ocho debates reglamentarios, pero desde el año pasado perdió su corazón, que era la implementación de las listas cerradas en las próximas elecciones.



Aunque varios sectores políticos han hablado de la necesidad de cerrar las listas a Congreso, concejos y asambleas departamentales como una manera de bajar el costo de las campañas y evitar el ingreso de dineros ilegales en estas, el año pasado las mayorías excluyeron este artículo de la iniciativa.



Y la reforma de la justicia, presentada por varios partidos políticos, entre ellos Cambio Radical, que ha liderado el tema en el Capitolio, es una iniciativa que está para su primero de ocho debates. Debe superar sus primeros cuatro debates antes del 20 de junio para continuar con vida.



Entre los elementos que tiene este proyecto están, de nuevo, modificaciones a la estructura del Consejo Superior de la Judicatura, el establecimiento del precedente judicial y cambios en la manera de elegir a algunos de los magistrados de las altas cortes.



La otra reforma, también liderada por el Gobierno, busca que en adelante, quienes cometan delitos sexuales contra los menores no puedan beneficiarse de amnistía e indulto.



