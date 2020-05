Lo bueno y lo malo de que el Congreso sesione presencialmente

Nuevamente el Congreso se encuentra en medio de una controversia por la modalidad para sesionar: virtual o presencialmente.



La polémica la han alimentado, especialmente, los sectores de oposición, los cuales creen que la virtualidad no permite hacer un control efectivo al Gobierno en esta etapa de emergencia.



En la otra orilla, varias voces defienden las reuniones remotas con el argumento de que las condiciones de salud no permiten que los congresistas -108 senadores y 172 representantes a la Cámara- estén juntos en un solo recinto.

EL TIEMPO habló con María José Pizarro, representante a la Cámara elegida en la coalición Lista de la Decencia y segunda vicepresidenta de la corporación, quien, junto con cuatro de sus colegas, protestó la semana pasada pidiendo sesiones presenciales.



Pizarro y sus colegas se fueron hasta el Capitolio para hacer presencia, pero al final la Cámara aprobó, mayoritariamente, una proposición para que las sesiones se hagan de manera virtual.



Igualmente, este diario habló con el senador por el Centro Democrático Ciro Ramírez, quien explicó cuáles son las razones para defender, por el momento, el trabajo remoto del Congreso.



Ramírez aclaró que, contrario a lo que piensan algunos opositores, el uribismo no está dando pasos para cercenar la labor de control de los congresistas ni para reducir sus funciones.

'El Congreso no está cumpliendo con sus funciones': María José Pizarro

Maria José Pizarro y cuatro representantes a la Cámara se fueron hasta el Capitolio, la semana pasada, para pedir que haya sesiones presenciales o semi-presenciales. Foto: Prensa María José Pizarro

¿Qué es lo que no le gusta de las sesiones virtuales?



Esta modalidad está en un limbo jurídico y no hay claridad sobre su legalidad. Hasta que no haya un pronunciamiento de la Corte Constitucional no se sabrá y eso pasará entre mediados y finales de mayo. Además, las sesiones virtuales lo único que han permitido es deliberaciones, sin que esto tenga mayores repercusiones. No se permite, además, realizar a tiempo otras acciones, como las réplicas, las mociones de orden o el uso de la palabra, además que la herramienta vive congestionada y esto no permite la dinámica normal.



¿Qué ha pasado con la revisión de los decretos presidenciales?



Una de las funciones primordiales del Congreso ahora es realizar el análisis de los decretos presidenciales, cuyo informe presentaron tarde al Congreso. El Legislativo tiene la potestad de realizar modificaciones a esos decretos y esto no se ha podido hacer porque no hay un mecanismo para realizar las votaciones. En una votación nos demoramos, más o menos, una hora. Creo que el Congreso no está cumpliendo con sus funciones y se deberían explorar otros mecanismos, como las sesiones semi-presenciales.

¿Por qué hay sectores opositores que hablan de que se quiere cercenar el Congreso?



Porque si se sigue en este mecanismo virtual se puede llegar a la conclusión que se puede modificar la Constitución vía un mecanismo virtual, que es fácilmente hackeable, o se puede generar un precedente jurídico que soporte que el Congreso tenga que reducirse a la mitad, como lo propone el Centro Democrático.



¿Cómo se manejaría la protección a los congresistas en unas sesiones presenciales?



Por eso planteamos unas sesiones semi-presenciales. Cuando hablamos de esto quiere decir que las personas que tengan antecedentes médicos, que son mayores de 60 años, con síntomas relacionados con el covid-19 o mujeres en estado de embarazo no tendrían que hacer presencia en el Congreso y podrían seguir sesionando de manera virtual. Hay mecanismos en congresos de otros países con delegados de los partidos políticos presentes mientras que el resto de los congresistas permanecen en sus regiones o en sus oficinas.



¿Qué consecuencias tendría para usted que el Congreso siga sesionando virtualmente?



Creemos que mientras que estamos en el debate sobre si las sesiones virtuales son legales o no, el Congreso no sesiona y, en cambio, el Ejecutivo tiene toda la potestad para hacer lo que considera. Esta situación es conveniente para el Gobierno y el hecho es que el Legislativo no está funcionando, ni en Senado ni en Cámara.

'Cuando las autoridades así lo estimen, estaremos de manera presencial': Ciro Ramírez

Ciro Ramírez, senador por el Centro Democrático, quien dice lo mismo que se hacen en una sesión presencial, se realiza en una vitual. Foto: Archivo El Tiempo

¿Por qué defiende las sesiones virtuales?



Soy defensor de un congreso operante, de un legislativo que haga un control político. En este momento hay unas decisiones de las autoridades que impiden hacerlo presencial y por eso estamos trabajando virtualmente. Cuando las autoridades así lo estimen, estaremos de manera presencial, pero soy defensor de que el congreso opere y haga un control.



¿A qué atribuye la protesta de los representantes a la Cámara, la semana pasada, pidiendo sesiones presenciales?



Esa fue una actitud bochornosa de hacer más, y por hacer más, hicieron menos. Quedaron haciendo el ridículo. Cualquier cosa se puede hacer presencial, el problema es el riesgo que se puede estar generando para nosotros, nuestras familias y a los que nos rodean. Una sesión presencial, en comisión o plenaria, requiere decenas y cientos de personas. Mientras podamos hacerlo virtual será casi lo mismo que de manera presencial.

¿Usted diría que el control político que ha ejercido el Congreso sobre el Gobierno ha sido efectivo?



Pienso que lo mismo que se hace en una plenaria o en una comisión presencial se está haciendo, pero de manera virtual. La gente que quiere tener un micrófono en el Congreso, lo está teniendo. Incluso, de manera más ordenada, cumplida y extensa. Pienso que ha sido valioso. Además de que la oposición ha sido la que más ha tenido la oportunidad de hacer debates de control político.



Hay opositores que dicen que estas sesiones virtuales buscan marchitar el Congreso y reducirlo, como lo propone el Centro Democrático. ¿Qué opina sobre esto?



El Centro Democrático no está liderando el Senado ni la Cámara. Están los partidos Liberal y Cambio Radical, respectivamente. Además, la palabra se le otorga o no a los congresistas igual en las sesiones presenciales que en las virtuales, porque el que dirige es el presidente de cada una de las corporaciones.



¿Cree que al Congreso le ha faltado avanzar más en las decisiones sobre los decretos presidenciales?



Ya se ha organizado el estudio de los decretos y se está procediendo para hacer el control político de cada uno. Podría uno decir que ha podido ser un poquito más rápido, pero pienso que importa más el control efectivo a los decretos que el afán de poder hacerlo.

