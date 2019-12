Las reformas claves que agonizan en el Congreso

Dentro de apenas 15 días concluirán las sesiones ordinarias del Congreso, y en fila hay varias reformas claves que están prácticamente en la lona y sin posibilidades reales de sobrevivir, al menos este semestre.

La prolongada campaña para las elecciones locales, el alto número de proyectos radicados y la inexistencia de una coalición de gobierno sólida que saque adelante las iniciativas del Ejecutivo o el trámite de otros temas perentorios tienen a algunas reformas en el filo del hundimiento.



De acuerdo con el reglamento del Congreso, las reformas constitucionales requieren superar ocho debates, que se dividen en dos vueltas. Los primeros cuatro deben suceder en seis meses de sesiones ordinarias y los cuatro restantes, en el siguiente semestre.



Es decir que las enmiendas a la Constitución que fueron radicadas este semestre deben superar sus primeros cuatro debates antes del próximo 16 de diciembre, cuando finalizan las sesiones ordinarias, para continuar con vida.



Por tratarse de modificaciones a la Constitución, estas iniciativas no pueden tramitarse en sesiones extra.



En el límite de archivarse, y con poca esperanza de sobrevivir, se encuentra la reforma que establece un proceso de meritocracia para la elección del Fiscal General de la Nación.



El proyecto aún debe superar dos debates para continuar con vida, algo poco probable si se tiene en cuenta que no aparece en los primeros lugares del orden del día de la Comisión Primera del Senado, que sesiona mañana.



En esencia, esta iniciativa establece una convocatoria previa a la elección de la terna.

Los 10 colombianos que tengan el mejor puntaje harán parte del grupo del cual el Presidente de la República deberá seleccionar la terna que será presentada ante la Corte Suprema de Justicia, órgano que finalmente elige la cabeza del ente acusador.

Con mejor pronóstico, pero en un riesgo alto de hundimiento, está la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.



Si bien esta iniciativa solo debe superar un debate más este semestre, los tiempos parecen no alcanzarle.



Reforma tributaria

En la misma condición esta la iniciativa que crea la Región Metropolitana entre Bogotá y Cundinamarca, la cual busca que haya proyectos conjuntos entre la capital y los municipios de la Sabana.



En contra de estas tres reformas entrará a jugar esta semana la reforma tributaria, que será prioridad.



Se espera que esta norma sea aprobada esta semana por las comisiones económicas del Legislativo y pase a las plenarias la próxima semana.



Esto implica que el Congreso agotará los últimos días de sesiones estudiando la reforma tributaria, lo que ahogaría otras iniciativas.



No se descarta incluso que, como lo expresó un senador de Cambio Radical, haya que extenderse “uno o dos días de sesiones extras”.



Ya sin ninguna posibilidad se encuentran la reforma que establece que los responsables de delitos sexuales contra los niños no puedan ir a la justicia especial, la norma que establecía el internet como derecho fundamental y la que convertía a los campesinos en sujetos de derechos al acceso a la tierra.



También se hundió la propuesta que establecía la pena de muerte para violadores. Este proyecto ni siquiera superó su primer debate, porque no hubo consenso entre los legisladores.



Lo mismo ocurrió con la reforma que establece la educación como derecho fundamental.



Como ocurre siempre, los congresistas tendrán que entrar en un maratón estas dos semanas para salvar las iniciativas.



