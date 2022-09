Líderes del Pacto Histórico manifestaron su opinión por la invitación de usuarios que en las redes sociales invitan a movilizarse en contra de un aumento en el precio de la gasolina. “Debería ser la marcha del estrato 6", afirmó, por ejemplo, el senador Gustavo Bolívar.

Para Bolívar, uno de los líderes de izquierda de mayor protagonismo durante el estallido social en contra del gobierno del presidente Iván Duque por la presentación de una reforma tributaria, la situación es distinta.



"#ALaCalle26S debería ser la marcha del estrato 6, aunque parcial, porque muchos de ese estrato pagaremos con gusto los impuestos que necesita el gobierno para pagar la deuda social y el déficit fiscal. No soy pendejo. Si se hunde el país se hunden mis empresas″, escribió.



Este lunes, 26 de septiembre, está convocada una marcha en contra de decisiones del presidente Petro, especialmente, la reforma tributaria y la posibilidad de que aumente el precio de la gasolina.



Pese a que la manifestación no está convocada por un partido político en particular, tácitamente Petro señaló a los gobiernos anteriores.



"Están en su derecho, el problema es que ellos ocasionaron el problema", dijo Petro.



"Dejaron que Ecopetrol comprara, importara e hiciera gasolina a precios internacionales del petróleo, cara, en época de precios altos y vendiera a mitad de su valor sin ningún mecanismo para compensar esa pérdida de utilidades, un subsidio real al consumidor de gasolina que ahora toca rehacer porque las utilidades de Ecopetrol son la fuente para financiar la educación y la salud pública", argumentó Petro.



Ante esto, son varios los usuarios que, como Bolívar, ironizan sobre la marcha.





