Esta semana se esperaba que Nicolás Petro fuera a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para hablar sobre el proceso en contra del presidente Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de su campaña en 2022. Sin embargo, la diligencia se corrió para el próximo miércoles, 7 de febrero.



(Puede ver: Las razones por las que aplazaron diligencia de Nicolás Petro Comisión de Acusación)

El hijo del primer mandatario ha sido llamado por esta célula investigativa ante los aportes que hizo ante la Fiscalía para alcanzar un preacuerdo y que luego rechazó. En estos, que después fueron conocidos por la prensa, dice que hubo dineros no declarados por parte del clan Torres.



Ante la importancia del testimonio, se han dado varios cuestionamientos sobre la cancelación de la diligencia. Sin embargo, desde la Comisión de Acusación se comentó que la razón fue un problema con la notificación y una situación con los trabajadores de esta célula legislativa.

Facebook Twitter Linkedin

Barranquilla, Colombia, 11 de Enero de 2024. Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, asistió este jueves a la audiencia de acusación solicitada por la Fiscalía, dentro del caso que se le sigue por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en el cual la defensa pidió una nulidad de lo actuado, petición que rechazó el juez del caso. Sin embargo, la Fiscalía alcanzó a imputarle cargos. Foto Vanexa Romero/ETCE. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo



De acuerdo con miembros de la comisión, la decisión de aplazar se dio luego de que el hijo del presidente anunciara que no había sido notificado de ninguna manera para asistir a la diligencia. Esto significa en el papel que no había sido citado oficialmente a asistir por lo que no estaba en la obligación de cumplir con la cita.



(Además: Day Vásquez ya tiene cita para el aval a principio de oportunidad en caso Nicolás Petro)



Al verificar si había notificación o no, se confirmó que esta había sido enviada a un correo que Nicolás Petro ya no utiliza. Asimismo, se supo que el secretario de la Comisión de Acusación estaba de licencia. Este es el encargado de hacer las notificaciones, por lo que no hubo forma de hacerle saber al hijo del presidente sobre su llamado a comparecer.

Facebook Twitter Linkedin

La Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Acusación para que se indague al presidente Petro. Foto: Archivo EL TIEMPO y Presidencia



Por otro lado, el Congreso como otras corporaciones y entidades del orden nacional apenas están llevando a cabo los procesos de contratación, por lo que el personal de apoyo de la Comisión de Acusación apenas comenzó a ser contratado desde el jueves.



Ante las posibles omisiones en la notificación y la falta de personal que aqueja a la célula por estos días, fue preferible correr la diligencia una semana y media para así lograr que Nicolás Petro lograra asistir al llamado de la instancia encargada de investigar al presidente y a otros aforados como el fiscal y magistrados de las altas cortes.