Las razones detrás del hundimiento de la reforma de la justicia

El Gobierno tuvo que asistir casi impotente al hundimiento de la reforma de la justicia en el Congreso. El proyecto contemplaba, entre otras medidas, la descongestión de los procesos judiciales, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y algunos ajustes a la tutela.

Aunque en sus cuatro meses el gobierno del presidente Iván Duque ha asistido ya a varias derrotas en el Congreso, este es el proyecto legislativo de mayor peso político que se le cae al Ejecutivo por falta de apoyo.



La propuesta de reformar la justicia, que el país ha buscado en diez ocasiones durante los últimos años y que siempre ha fracasado, ya tenía un mal augurio.

El presidente Duque dijo el viernes pasado que prefería que se hundiera antes que permitir su desnaturalización. “Debo ser claro: si la reforma pierde su esencia seré el primer colombiano que le pedirá al Congreso que no siga con su trámite, porque eso no le sirve al país”, dijo el jefe de Estado.



Hay varias razones que llevaron la iniciativa a su fracaso. Primero, la falta de una coalición sólida o de mayorías solventes que respalden las iniciativas del Gobierno.



Desde que estaba en campaña, Duque había anunciado que gobernaría “sin mermelada” y una vez elegido armó un gabinete sin representación de los partidos políticos. Ante esta decisión, los partidos no se sienten comprometidos a la hora de apoyar las propuestas del Ejecutivo. Votan como quieren. Ni los que se declararon como de gobierno, a la luz del Estatuto de la Oposición, han sido totalmente solidarios.



Un ejemplo de esto fue la decisión del jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, quien le hizo oposición al proyecto de reforma tributaria, que, ante un sinnúmero de proposiciones, terminó disminuido.



Aún con esos primeros choques, al Ejecutivo parecía no preocuparle mucho la crítica situación para los proyectos en el Legislativo. “El Gobierno tiene un estilo propio de relación con el Congreso: se presenta un proyecto, genera una discusión sin presión y se llega a unas conclusiones; el Congreso tiene autonomía y hay temas del Gobierno que pasan y otros que no”, explicó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en entrevista con EL TIEMPO.

No hubo debate

Durante el trámite de la reforma de la justicia, también quedó en evidencia la falta de experiencia política de la ministra de esa cartera, Gloria María Borrero. No habían transcurrido los dos debates en el Senado cuando ella ya pregonaba el fracaso de la iniciativa y amenazaba con renunciar.



En el hundimiento del proyecto fue clave el presidente de la Cámara, Alejandro Chacón. Desde que la iniciativa llegó a esta corporación, la calificó como un “esperpento”. Los uribistas acusaron a Chacón de “engavetar” la iniciativa, es decir, demorar su estudio para aplicarle la pena de muerte.



La citación de Chacón a plenaria a las 9 de la mañana de ayer –la misma hora a la que se reuniría la Comisión Primera para debatir el proyecto– puso el ingrediente final para que muchos lo calificaran como el opositor de la reforma. Aunque horas después Chacón aplazó la cita para las 3 de la tarde, la Comisión no se reunió.



Ante esto, Samuel Hoyos, presidente de la Comisión Primera, dijo: “Apenas en la mañana de hoy (miércoles) me enteré de la decisión de reprogramar la plenaria. Y yo también había cancelado la sesión, no podía volver a citar”.



Pese a que la reforma se cayó por falta de apoyo político y de tiempo, la ministra Borrero aseguró que el 16 de marzo será presentada de nuevo con una propuesta que recoja los puntos sobre los que ya se había avanzado con las bancadas. “Estará fortalecida gracias al aporte de bancadas, cortes y ciudadanos”, agregó.



