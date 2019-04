¿Las preocupaciones de Washington sobre la JEP tendrán eco?

Las preocupaciones de Washington sobre los términos en que quedaría la extradición en la justicia transicional no parecen haber tenido mucho eco en las instituciones con las que hubo reuniones en Colombia.

Este miércoles se conoció de un desayuno del embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, con miembros de la comisión de la Cámara que estudia las objeciones presidenciales al modelo de justicia transicional y este jueves se supo que el diplomático también se reunió con esa instancia de Senado.



A estas reuniones, que fueron dos desayunos, el de los senadores el lunes y el de los representantes el martes, se suma el intento de sostener un encuentro con los magistrados de la Corte Constitucional, los cuales declinaron esa cita el miércoles en la noche.

Una de las cosas que más preocupa a Estados Unidos sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es la aplicación del mecanismo de la extradición para los excombatientes que hayan cometido delitos -considerados dentro de los acuerdos de extradición- después de la firma del acuerdo de paz.



Ante ello, la embajada de ese país en Bogotá impulsó una serie de reuniones con el Congreso y la Corte Constitucional para manifestar sus inquietudes.



En el Congreso, el jefe de la misión diplomática se reunió con las dos comisiones que estudian las objeciones presidenciales a la JEP, en Cámara y Senado, pero hasta el momento no parece que los partidos políticos hayan modificado sus posiciones sobre las reparos a la ley estatutaria de la justicia para la paz.



Y los magistrados de la Corte Constitucional declinaron, en la noche del miércoles, reunirse con la misión diplomática estadounidense en el país.



Al tiempo, se conoció que el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, viajó de manera urgente a Washington para sostener reuniones en ese país.



Aunque no se conoce su agenda específica, varios observadores han indicado que el tema de la extradición a la luz de la Justicia Para la Paz estaría dentro de los temas a tratar en ese país.

Encuentro con senadores

El pasado lunes en la mañana, seis de los nueve senadores que integran la comisión de Senado que revisa las objeciones presidenciales a la justicia para la paz sostuvieron un encuentro con el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker.



Así se lo dijo a EL TIEMPO el senador por Colombia Justa Libres John Milton Rodríguez, uno de los asistentes a la reunión.



De acuerdo con Rodríguez, Whitaker les manifestó la “preocupación” de su país por el texto de esa ley estatutaria de la JEP que salió de la revisión de la Corte Constitucional y la posible “afectación” al tratado de extradición entre los dos países.



“Cada senador expresó su concepto sobre las objeciones. El Embajador se mostró respetuoso frente a esos conceptos y no hizo ninguna solicitud sobre las mismas”, aseguró el congresista.



También confirmó que a la cita acudieron los senadores David Barguil, conservador; Paloma Valencia, del Centro Democrático, Antonio Zabaraín de Cambio Radical; Iván Marulanda, de los ‘verdes’, y José David Name, de ‘la U’.



“Fue un diálogo en torno al concepto general que públicamente han hecho los partidos sobre las objeciones. No se entró en los detalles de cada objeción”, agregó Rodríguez, quien confirmó que el desayuno fue en la residencia del Embajador.

Finalmente, el congresista del movimiento de origen cristiano dijo que su posición es que “debe haber un pronunciamiento oficial del gobierno americano sobre ese tema, el cual se debe tratar entre jefes de Estado si es que les preocupa que la JEP pueda afectar acuerdos previos entre estados, como la extradición”.



