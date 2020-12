Las duras polémicas políticas que dejó el 2020

Temas como la misión de Estados Unidos en Colombia, el manejo de la pandemia o la reducción de los sueldos de los congresistas fueron algunas de las polémicas políticas de 2020 que pusieron a sus protagonistas a sostener duros pulsos ante la opinión pública.



A pesar de la pandemia y la virtualidad, los dos hechos principales de este año, los políticos también tuvieron tiempo para meterse en controversias, muchas de las cuales –en algunos casos– trascendieron la coyuntura y se ubicaron en el terreno ideológico.

Una de las más fuertes se vio en el Senado y fue entre el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y algunos sectores opositores al gobierno del presidente Iván Duque.



En este caso, senadores de la oposición como Jorge Enrique Robledo (ex-Polo), Iván Cepeda (Polo) y Antonio Sanguino (‘verdes’), entre otros, cuestionaron duramente al jefe de la cartera de Defensa por no haber solicitado al Senado el aval para la presencia de la misión de asesoramiento en la lucha contra el narcotráfico que vino de Estados Unidos.



El Ministro tuvo que comparecer tres veces en esta corporación, dos de ellas ante la plenaria, para explicar el motivo por el que el Gobierno no solicitó el aval, pese a lo cual estuvo al borde de una moción de censura en el Senado.



El asunto trascendió a la justicia y, luego de varios pronunciamientos de los tribunales, el Consejo de Estado terminó validando las razones del Ejecutivo para no hacer este trámite, con lo que terminó imponiéndose la tesis del funcionario.



Pero más allá del tema puntual de la misión de Estados Unidos, lo que varios observadores advirtieron fue un pulso político entre la oposición y Holmes Trujillo, posible candidato presidencial del uribismo en 2022.

La pandemia

Durante los primeros meses de la pandemia, los choques entre Claudia López, alcaldesa de Bogotá, y sectores del Gobierno Nacional por el manejo de la emergencia fueron constantes e incluso rozaron al propio presidente Duque, a quien la mandataria local cuestionó en varias ocasiones.



La realización del día sin IVA fue uno de temas más duros, ya que mientras el Ejecutivo insiste en los beneficios económicos de estas jornadas, la alcaldesa sentenció que estas jornadas fueron una de las principales razones para el crecimiento de los contagios en Bogotá.



En julio pasado, Duque anunció el aplazamiento de uno de estos días argumentando la adopción de algunas “medidas” para “enfrentar la pandemia” que se tomarían en compañía de los “gobernantes locales” y que buscaban “el mayor beneficio para los colombianos”.



Y aunque la alcaldesa agradeció la decisión presidencial, no dejó de lanzar una frase que, para algunos observadores, llevaba un alto contenido político. “Errar es de humanos y corregir es de sabios”, le dijo López al presidente Duque.



Pero el día sin IVA fue solo uno de los temas de controversia: la flexibilización de la cuarentena y el número de ventiladores que el Gobierno había ofrecido para Bogotá también fueron razón para que la mandataria local enfilara sus baterías contra Duque.



El jefe de Estado, sin embargo, nunca le contestó directamente y siempre tuvo una posición conciliadora con López, prueba de lo cual fueron las reuniones a las que la invitó a la Casa de Nariño para tratar asuntos relacionados con la emergencia.

Fajardo vs. Petro

Sergio Fajardo y Gustavo Petro, excandidatos presidenciales. Foto: Carlos Ortega. EL TIEMPO

Tal y como sucedió después de la segunda vuelta presidencial, en 2018, los excandidatos Sergio Fajardo y Gustavo Petro sostuvieron más de una controversia política este año.



Petro no parece perdonarle a Fajardo que no se le haya unido en la segunda votación de 2018 y está convencido de que este hecho hizo que perdiera la presidencia con Iván Duque. Y esta pelea entre los dos líderes alternativos, por lo visto, seguirá en 2021.



Uno de los asuntos por los que controvirtieron los dos líderes se dio en julio pasado, cuando Petro comenzó a hablar de no pagar los servicios públicos y no enviar los niños a los colegios, lo que fue interpretado por varios analistas como un llamado a la desobediencia civil.



Estas menciones fueron acompañadas de la sugerencia de supuesto fraude en las presidenciales de 2018.



A esto, Fajardo reaccionó diciendo: “Como es natural, yo no comparto la posición de que el Gobierno es ilegítimo, de que ganó Petro, o llamar a la desobediencia social. Eso es un adefesio”, escribió en Twitter.



Y la imputación de cargos que hizo la Contraloría contra Fajardo por su presunta responsabilidad en la emergencia de Hidroituango fue aprovechada por Petro para acusarlo de presuntos favorecimientos a empresarios antioqueños en la construcción de esa obra.



La tensión entre ellos es tal que Fajardo le confirmó hace algunas semanas a EL TIEMPO que no existe ninguna posibilidad de un diálogo político con el senador de izquierda.

Sueldos de congresistas

La pandemia trajo consigo la virtualidad en las sesiones del Congreso, ante lo que el senador petrista Gustavo Bolívar lanzó una propuesta que no cayó bien entre algunos de sus colegas: devolver la parte de su sueldo correspondiente a los gastos de representación tomando en cuenta que los legisladores estaban trabajando en casa.



Bolívar propuso que “los congresistas donemos los 14 millones que nos pagan por ‘gastos de representación’ ya q ese rubro se usa para hoteles, cenas, viáticos propios del cargo y se supone que estamos encerrados”.



Pese a que algunos sectores, especialmente de oposición, mostraron su beneplácito con la idea, las mayorías partidistas negaron esta posibilidad en el proyecto de ley que reglamenta la virtualidad en el Congreso, luego de un intenso debate.



Estas controversias muestran que, aunque existan otros factores que acaparen la atención ciudadana, la polémica es una de las esencias de la política y que los líderes nunca se cansarán de promoverla, como sucederá, seguramente, en 2021.

