Las mujeres al poder en la Cámara de Representantes

A pesar de que las mujeres en la Cámara de Representantes apenas son el 20 por ciento del total de congresistas que ocupan esta corporación, a partir del próximo semestre tendrán el poder.

Una vez terminado el periodo de sesiones, los partidos se concentran ahora en definir quién ocupará las mesas directivas para el último año del actual Congreso, cuyo periodo final empieza el 20 de julio. Y las deliberaciones, que empezaron esta semana para definir estos cargos, dejaron una grata sorpresa: varios de los altos cargos quedarán en manos de mujeres.



Uno de los cargos más codiciados es el de la Presidencia de la Cámara, cargo que resulta clave pues por allí pasan las decisiones sobre qué proyectos se priorizan o no en último debate, además de tener derecho a un equipo propio, a pesar de no manejar recursos, pues para ello está la Dirección Administrativa de la Cámara.



Para el último periodo, la Presidencia de la Cámara le corresponde, por acuerdos políticos, al Centro Democrático, partido que internamente decidió que esta dignidad la ocupará la representante del Meta Jennifer Arias Falla. Es un hecho significativo si se tiene en cuenta que hace 17 años, esta corporación no tiene una mujer presidiendo.



Arias es ingeniería industrial de la Universidad de los Andes, con maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado. Ha estado en el Centro Democrático desde sus inicios y fue su directora en el Meta. Adicionalmente, es muy cercana al expresidente Álvaro Uribe.



En esa misma línea, también se definió que la presidencia de la Comisión Cuarta será ocupada por la representante Yénica Acosta.



Y la vicepresidencia de la Comisión Primera, clave en el Congreso debido a que trata los asuntos constitucionales, será para la representante Margarita María Restrepo.

La elección oficial de las mesas directivas será el próximo 20 de julio cuando inicia la última legislatura de este Congreso.



