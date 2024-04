Las movidas del gobierno Petro para que no se hunda su reforma pensional en el Senado

El gobierno del presidente Gustavo Petro se ha venido moviendo en las últimas semanas para que su reforma pensional no corra con la misma suerte de la reforma de la salud, que se hundió el miércoles de la semana pasada en la Comisión VII del Senado.

El ambiente para esta iniciativa, que está siendo discutida en la plenaria del Senado, es más favorable que el proyecto de salud, pero las mayorías no son claras y la Casa de Nariño se ha venido moviendo para que en primer lugar no sea aprobada la ponencia de alternativa, que lidera Norma Hurtado, del partido de 'la U'.

Las caras del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el debate en el cual se hundió la reforma de la salud.

Y, posteriormente, los movimientos del Ejecutivo van encaminados a que el texto oficial sea el que se discuta en el segundo debate de la reforma.

Para ello, los votos del Partido Liberal serán fundamentales. Precisamente este martes la bancada roja está invitada a la Giralda, sede el Ministerio del Interior, para discutir su apoyo a la iniciativa con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, viejo militante del partido y hoy enemigo político del jefe de esa colectividad, el expresidente César Gaviria.

Ya el partido le hizo un guiño al proyecto la semana anterior cuando se votaron las ponencias de archivo, que no prosperaron. De los 13 senadores liberales, nueve votaron en contra del hundimiento del proyecto, por lo que el Gobierno ahora necesita garantizar que esos votos se mantengan. Solo Mauricio Gómez Amín y Juan Pablo Gallo apoyaron el archivo y parece que esa seguirá siendo su postura. Claudia María Pérez y Miguel Ángel Pinto no participaron de la votación.

"Conmigo no cuenten para aprobar una reforma que no beneficia en nada a las pensiones ni al ahorro de los colombianos y que hace todo lo contrario. Los colombianos tendrán que trabajar más para pensionarse con menos dinero, por eso me mantengo en mi posición y es la de votar en contra esta reforma", afirmó el senador Gallo a propósito de la invitación a la que asistiría buena parte de la bancada.

En la Casa de Nariño saben que los votos liberales son claves para las reformas sociales. De hecho, buena parte de la colectividad votó por la reforma de la salud en Cámara no obstante a los reparos públicos de Gaviria al proyecto.

Así están las cuentas

De entrada el Gobierno cuenta con 20 votos de Pacto Histórico y 5 de Comunes. La idea es sumar a su favor los 9 del Partido Liberal. Adicional a estos, se podría contar con unos 6 de la Alianza Verde, pues varios de sus miembros han manifestado querer discutir el proyecto y también hay quienes son aliados del Ejecutivo. Así serían 40 votos que de todas formas son insuficientes para darle vía libre a la ponencia oficial. Por tal razón se necesitaría acudir al partido de 'la U' para que por lo menos 5 de sus miembros voten la ponencia.

Pero esos 45 votos serían insuficientes si hay un quorum de 105 senadores, algo lo que es poco común pero el Gobierno estaría contemplando todos los escenarios.

Iván Name y Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo

Generalmente el quorum está alrededor de 90 parlamentarios, por lo que con 45 votos alcanza. Sino, una estrategia podría ser modificar el quorum para que con esos apoyos sea suficiente para así darle vida al proyecto y comenzar a votar el articulado.

"Ya se está concretando la esencia de esta reforma pensional que tiene como objetivo que los colombianos y las colombianas tengan un sistema de protección a la vejez donde está tanto lo que significa la pensión como tal como los apoyos que les permita tener una dignidad en la vejez. Hoy se archivaron las dos ponencias, se negaron las de archivo, y continuaremos el debate con la ponencia alternativa y la ponencia mayoritaria del Gobierno. Esperamos que esta reforma se siga mejorando, se siga ampliando y que, por fin, salga del Senado de la República para que siga el camino en la Cámara de Representantes", afirmó la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a la semana pasada cuando se negaron las ponencias de archivo.

Gloria Inés Ramírez tras victoria de la oposición en Senado.

Pero las mayorías no son el único obstáculo que tiene el Gobierno. El calendario es un factor que no está a favor de la intención de la Casa de Nariño, que en principio buscaba que su proyecto se aprobara el 20 de junio del 2023 pero esto no fue posible.

Si el proyecto no ha superado sus tres debates restantes antes del próximo 20 de junio, así como la conciliación, se hunde por falta de trámite, por lo que una estrategia de la oposición ha sido, y será, dilatar el debate.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA