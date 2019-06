Qué implica que liberales y Cambio presidan el Congreso

El Gobierno se alista para afrontar un año legislativo muy duro en el Congreso, en el cual tendrá que lidiar con las presidencias de Senado y Cámara en manos de los partidos Liberal y Cambio Radical, dos fuerzas que lo han puesto a temblar en más de una ocasión.

Si los acuerdos entre los partidos políticos se cumplen, el próximo 20 de julio serían elegidos Lidio García, liberal, en la presidencia del Senado y Carlos Cuenca, de Cambio Radical, en la de Cámara, una decisión que ha sido acogida por la mayoría de los sectores políticos en el Capitolio.



García y Cuenca orientarán los destinos de las dos corporaciones el próximo año de trabajo legislativo, y su influencia en el trámite de los proyectos de ley y de reforma constitucional –incluidos los que presente el Ejecutivo– será definitiva para el futuro de las iniciativas.

Creo que hay ministros que han pasado desapercibidos, que no se ven enfrentando los diferentes problemas que tiene el país FACEBOOK

TWITTER

Los partidos Liberal y Cambio Radical son las únicas fuerzas políticas que se declararon independientes del Gobierno a la luz del estatuto de oposición, el cual se estrenó con la actual administración.



Aunque en algunos temas han acompañado al Ejecutivo, en muchas de las propuestas oficiales han tomado distancia, especialmente en lo relacionado con los ajustes que se intentaron hacer –sin éxito– al acuerdo de paz.



En esta materia, en particular, liberales y Cambio Radical juntaron fuerzas, y esa posición fue definitiva para enterrar las objeciones presidenciales a la justicia para la paz, en medio de uno de los debates congresionales más intensos que se haya visto en años recientes en el Capitolio.

Posiciones críticas

La entrevista que García y Cuenca le dieron a EL TIEMPO el pasado domingo fue una muestra de lo que le viene ‘pierna arriba’ al Ejecutivo en el año legislativo que comienza el próximo 20 de julio.



“Hay ministros estáticos que no saben socializar en el Congreso los proyectos del Gobierno (...). En general no hay diálogo de los ministros con el Congreso. No existe. Nancy Patricia Gutiérrez, que es la ministra de la política, ha intentado hacerlo, pero no ha sido fácil. Este señor Ceballos, comisionado de Paz, nunca saluda a un congresista”, afirmó Lidio García.



“Creo que hay ministros que han pasado desapercibidos, que no se ven enfrentando los diferentes problemas que tiene el país; creo que hay ministros que se han destacado, también hay que decirlo, pero hay otros que uno no sabe ni que existen”, dijo Cuenca. Estas palabras dan cuenta de la posición crítica con la que García y Cuenca llegarán a esas dignidades.



Y a esto hay que sumar otro elemento: el ausentismo propio de la campaña para las elecciones locales, la cual se meterá de lleno este semestre en el Legislativo.



El próximo 27 de octubre se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, y los partidos políticos estarán enteramente dedicados a esos comicios, de los que puede depender un nuevo equilibrio de fuerzas políticas en las regiones.

Este ausentismo podría hacer un poco más lento el trámite de proyectos vitales para el Gobierno, como, por ejemplo, el presupuesto general de 2020, una iniciativa de la cual dependerán las finanzas de la nación para el próximo año.



Igualmente, está pendiente el segundo tramo de la reforma del régimen de regalías, impulsado por el Ejecutivo y que busca equilibrar la repartición de estos recursos en el país.



Para estos y otros temas será fundamental el concurso de las presidencias de Senado y Cámara, y el reto del Gobierno será lograr su ayuda para sacar adelante los proyectos, lo cual, a juicio de algunos, no será una tarea sencilla.



POLÍTICA