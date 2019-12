Las horas claves de la tensionante trasnochada que vivió el Congreso

No es una inocentada ni un error de digitación: este viernes, la Cámara de Representantes sesionó hasta las 6 de la mañana, mientras que el Senado lo hizo hasta las 2 de la madrugada.



La inusual hora tiene que ver con que la mayoría de los representantes y senadores van los viernes a sus regiones, más en esta época de vacaciones, y por eso prefirieron votar en la madrugada para tener libre el día y poder hacer sus viajes.

El Gobierno Nacional había citado a sesiones extras al Congreso hasta el próximo lunes, pero –al parecer– los congresistas no estaban dispuestos a recortar su tiempo de vacaciones y decidieron evacuar todo en maratónicas jornadas que en sus últimas horas estuvieron cargadas de tensión, especialmente por el lado de la Cámara de Representantes, donde se discutía en último debate la reforma tributaria.



El ambiente en el Salón Elíptico estaba caldeado por una rencilla que venía desde el miércoles, cuando la representante María José Pizarro –quien presidía la plenaria ante la ausencia en el momento del presidente la Cámara, Carlos Cuenca– levantó la sesión argumentando falta de quorum, sin que se hubiera votado ningún proyecto. En agenda estaban la reforma tributaria y la norma que prohíbe la casa por cárcel para corruptos.

Ante lo sucedido, Cuenca llegó al recinto a volver a iniciar la sesión, al resolver una apelación presentada por un congresista, algo que, según algunos parlamentarios de oposición, está prohibido por ley.



Ante las dudas, el propio presidente de la Cámara decidió levantar la sesión “por dudas en el procedimiento y para no viciar los proyectos que tenemos en el orden del día”.



Esto llevó a que la corporación tuviera que trabajar en un horario poco habitual para avanzar en lo que estaba pendiente. La sesión arrancó a las 12:30 de la madrugada de ayer.



La Cámara llegó a la sesión con el 88 por ciento del articulado de la reforma tributaria aprobada, faltaban apenas 17 artículos por tramitar, pero eran los más polémicos.



No había pasado una hora de iniciarse la discusión cuando hubo el primer rifirrafe. Miembros de la bancada de gobierno propusieron que, para no dilatar el debate, solo interviniera un miembro de cada bancada.



De inmediato, la representante Katherine Miranda, del partido Verde, anunció con vehemencia su retiro del recinto, alegando falta de garantías a la participación democrática.

Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Seguidamente, la representante María José Pizarro también manifestó que se retiraba porque consideraba que en la plenaria “no se respeta ni al país ni a la bancada de oposición”.



Minutos después, Pizarro volvió a unirse a la sesión, dejando constancia de que lo hacía porque no estaba para hacerles cómoda la plenaria a los demás representantes.



Los siguientes minutos pasaron en medio de una lluvia de intervenciones de representantes de la oposición y del Partido Liberal (que se opuso a la reforma tributaria), pero sus intentos por frenar la iniciativa fueron infructuosos.



La tendencia de la Cámara fue aprobar artículo por artículo, lo mismo que ya había avalado el Senado, de manera que no se necesitara conciliación, lo que permite ahorrarse un día de trabajo.



En medio del cansancio se vivió un duro pulso. A pesar de que la oposición es minoría, se hizo sentir. Cada vez que se abría la discusión de un artículo se venía una nueva andanada de duras intervenciones de los opositores. La bancada de gobierno respondió: mientras sus contradictores políticos hablaban, desde sus curules el uribismo reviraba.

Una carta

En medio de este ambiente, los liberales soltaron una nueva carta. El representante ‘rojo’ Juan Carlos Losada pidió levantar la sesión.



“No creo que sea justificable si uno le quiere cumplir al país, en términos de tener los cinco sentidos alerta, seguir debatiendo”, expresó Losada. Fue derrotado en su propuesta.



Mientras tanto, en el Senado la polémica también estaba encendida. La votación de los ascensos de 40 uniformados que estaban pendientes fue el plato fuerte de la jornada en esta corporación.



La oposición solicitó votar los ascensos uno a uno. Pero ante la negativa de las mayorías de la plenaria, los miembros de estos partidos optaron por retirarse del recinto a manera de protesta por la promoción de algunos militares presuntamente involucrados en casos de ‘falsos positivos’.



Este hecho permitió que las demás bancadas aprobaran por unanimidad los ascensos.

Sobre las 2 de la mañana, luego de aprobar, además, la conciliación del proyecto que elimina la casa por cárcel para los condenados por corrupción y el proyecto de ley que crea exenciones tributarias a raíz de la Copa América, la tarea del Senado estaba terminada (ver módulos).



El senador de Colombia Justa Libres y pastor John Milton Rodríguez hizo una oración con sus colegas y pidió para que la reconciliación impere el próximo año.



Tras levantarse la sesión del Senado, a la plenaria de la Cámara, donde se jugaba su suerte la reforma tributaria, llegaron refuerzos del Gobierno. Además del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el viceministro Juan Alberto Londoño, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, también hizo presencia en la plenaria.



La discusión en la Cámara terminó como había empezado: en medio de las tensiones, gritos y acusaciones que protagonizaron las más de cinco horas de debate. Ni siquiera el cansancio fue suficiente para calmar los ánimos, hasta las 6 de la mañana, cuando se levantó sesión.

Los otros proyectos aprobados

Registro de obras inconclusas



Los llamados ‘elefantes blancos’, que no son más que las obras públicas que nunca se terminan, pasarán a partir del próximo año a ser parte de una ‘lista negra’ a la que podrán acceder los colombianos y que estará en manos de la Contraloría. Así lo decidió el Congreso en un proyecto de ley que superó todo su trámite.



La idea es conocer la ubicación y el estado de esas obras para apoyar en la toma de decisiones.



La implementación de la iniciativa tiene cuatro etapas:



En la primera se elaborará el registro nacional de obras civiles inconclusas, proceso que se realizaría en un año. La segunda etapa se da cuando las entidades responsables empiecen a intervenir.



La tercera etapa establece que cada año se debe actualizar el registro y la cuarta etapa especifica que cada plan de desarrollo deberá incluir este registro, para tomar decisiones.



El abandono de estas obras, según el texto de la iniciativa, se da en casos de corrupción, así como en los de faltas graves de gestión de los funcionarios.



Ascenso de 40 militares



En la madrugada de este viernes, la plenaria del Senado aprobó 40 ascensos del Ejército, Fuerza Aérea, Armada Nacional y Policía.



En medio de la votación, sectores de oposición lanzaron cuestionamientos sobre al menos tres de los aspirantes a ascender. El argumento que dieron está relacionado, según ellos, con supuestos hechos que los vinculan con ejecuciones extrajudiciales.



El senador del Polo Democrático Iván Cepeda mencionó al general Juan Carlos Ramírez Trujillo, el brigadier general Sergio Alberto Tafur y el coronel Hernando García Rey.



“En la madrugada, en el Senado, dejé constancia sobre nuestro reparo a ascensos de tres oficiales: generales Juan C. Ramírez y Sergio A. Tafur (tropas bajo su mando implicadas en más de 30 ‘falsos positivos’), y coronel Hernando Garzón, denunciado por abuso sexual por capitana del Ejército”, escribió en Twitter el senador de izquierda Iván Cepeda.



Al final, el Congreso avaló todos los ascensos: 4 de la Policía, 20 del Ejército, 7 de la Armada Nacional y 9 de la Fuerza Aérea.



Congresistas tendrán que hacer pública su declaración de renta



Una de las noticias importantes que le entregó el Legislativo al país fue la aprobación en último debate de la norma que obliga a los congresistas y altos funcionarios del Estado a hacer pública su declaración de renta y de bienes.



Con esta iniciativa, además de los congresistas, magistrados de altas cortes (incluido el Consejo Nacional Electoral), fiscal, procurador, contralor, auditor, defensor y ministros tendrán que hacer públicas la declaración de bienes y rentas, el registro de conflicto de intereses y la declaración sobre el impuesto a la renta. Esta información deberá ser proporcionada por los funcionarios mencionados anteriormente al momento de tomar posesión del cargo.



La norma también obliga a los altos funcionarios del Estado a entregar información como la de cuentas bancarias, con el titular, tipo de cuenta, país de sede y saldo total, municipio y valor de los bienes patrimoniales, participación como miembro de juntas y consejos directivos, sociedad, actividades económicas de carácter privado, y aportes y gastos de la campaña cuando sea el caso.



Exenciones tributarias para la Conmebol



En la jornada maratónica de ayer en la madrugada, el Senado avaló en último debate el proyecto de ley que exonera del pago de varios impuestos a la Conmebol, los equipos, funcionarios de las confederaciones invitadas y personal comercial, en el marco de la Copa América que se disputará el próximo año en Colombia.



La norma exonera del IVA y el gravamen a los movimientos financieros (GMF), entre otros tributos a las organizaciones mencionadas anteriormente.



Se prevé que la Copa América traiga alrededor de 45.000 visitantes de otros países, lo cual va a estimular el turismo y la economía.



El Gobierno Nacional estima que el certamen le traería al país al menos 470 mil millones de pesos.



El proyecto aprobado, al que solo le falta la sanción presidencial determina que la Conmebol y las confederaciones invitadas “no constituyen un establecimiento permanente en el país, ni están de cualquier otra manera sujetos a los mencionados impuestos del orden nacional”, por lo cual se les exime del pago de estos tributos.



POLÍTICA