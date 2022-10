Los congresistas del Pacto Histórico que estuvieron ausentes durante la votación del servicio militar social que se hundió por no contar con sus votos explicaron lo ocurrido. La oposición logró desagregar el artículo que estaba incluido en la prórroga y modificación de la ley 418 que se discutió ayer en el Senado, y ahora, habrá una conciliación entre las dos cámaras del Congreso.



"Lamento profundamente no haber alcanzado a llegar a la sesión de hoy, aunque repito tenía excusa previa desde el 29/09. Mañana estaré ahí para aprobar en la Constitución la eliminación del servicio militar obligatorio", dijo la congresista María José Pizarro.



"Me encontraba fuera del país con autorización tramitada y aprobada por el Senado el 29/09, adelantando gestiones por la paz total y los derechos humanos", dijo en otro trino en su cuenta de Twitter. "Mañana estaré en mi puesto de trabajo dando la cara y continuando la lucha por la juventud, ¡tal como lo he hecho estos años!", agregó.



Mañana estaré ahí para aprobar en la Constitución la eliminación del servicio militar obligatorio. https://t.co/IllYgnqWUk — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) October 25, 2022

"Estamos luchando por reabrir la votación de servicio social para la paz. Yo estuve en plenaria y le anuncié debidamente a la mesa directiva mi retiro por enfermedad porque humanamente no lograba continuar. Ya regresé y esperamos aprobar el artículo", aseguró, por su parte, Wilson Arias.

Acabamos de aprobar en Senado el proyecto de Paz Total. Ahora en Cámara y la conciliación Senado-Cámara, lucharemos que quede el servicio social para la paz. pic.twitter.com/qldyAVNqz0 — Wilson Arias (@wilsonariasc) October 25, 2022

La plenaria del Senado negó la iniciativa de crear un servicio social como alternativa al servicio militar obligatorio.



Fue una proposición del Centro Democrático en medio del debate de la Ley 418, fundamental para la 'paz total' del gobierno de Gustavo Petro.



Fueron 39 votos a favor de la eliminación y 37 en contra. El Centro Democrático argumentó que este artículo era perjudicial para las fuerzas militares, pues estas perderían capacidad de reclutamiento.



"(...) En vez de debilitarlas, se deben fortalecer", dijeron los congresistas de la oposición.



"Eliminar el servicio social para la paz, creemos que es una forma de reclutamiento político para atraer nuevos electores. Va a golpear la Fuerza Pública que necesita ese reclutamiento", comentó la senadora uribista María Fernanda Cabal.

