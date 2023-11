Las dudas que deja el documento de Minhacienda sobre factibilidad reforma de la salud

Este miércoles se conoció un documento de factibilidad fiscal de la reforma de la salud radicado por el Ministerio de Hacienda. Esto en respuesta al pedido de varios sectores que reclamaron que para seguir con el trámite de la reforma de la salud debían tener el aval fiscal de la cartera liderada por Ricardo Bonilla.



Sin embargo, el artículo no acabó con la polémica sino que la acrecentó. La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde y una de las que se ha opuesto a la reforma, lanzó varias críticas en contra del documento presentado.

En primer lugar, la representante verde informó que no se trataba de un aval fiscal, sino simplemente un documento de factibilidad. “No autoriza expresamente la aprobación del proyecto porque solo se conoce una aproximación del costo que no se ajusta a la realidad del sector salud”, dijo Miranda. Esta catalogó el documento como un saludo a la bandera, porque ni siquiera tiene la firma del ministro Bonilla.



En ese mismo sentido, la representante aseveró que el documento es una prueba de que no se sabían los costos: “Confirmo mi denuncia de que los coordinadores ponentes nunca tuvieron los estudios para determinar los costos de la Reforma. Ayer se aprobaron los artículos 61 y 62 desconociendo que estos fomentan la inflexibilidad del gasto”.



En cuanto al tema del riesgo financiero, la representante destacó que no se tiene una certeza debido a que no se sabe la magnitud de este frente a lo que deba asumir la ADRES. Tanto así que Miranda cuestionó que si hay una demanda al Estado por negligencia médica, habría los recursos para pagar este tipo de recursos.

Otra de las críticas de Miranda es que no se tienen en cuenta los costos del sistema unificado propuesto por el Gobierno y tampoco se dio cuenta de los supuestos ahorros en los sistemas de complejidad mediana y alta ante la implementación del sistema primario y preventivo.



“Dadas las limitaciones presentadas, ni siquiera hay un escenario de factibilidad sino de prefactibilidad por falta de información y de costos que no se han calculado”, señaló la representante Miranda, que cuestionó que las cuentas presentadas “no muestra la evolución de los ingresos fiscales entre el 2024 y 2033.