Las dudas que deja el ‘aval fiscal’ presentado por Minhacienda a la reforma de la salud

En la noche de este miércoles el Ministerio de Hacienda presentó lo que fue denominado como el aval fiscal del proyecto de reforma de la salud. Este documento ha sido exigido por varios congresistas en múltiples ocasiones para avanzar en el trámite. Sin embargo, varios congresistas y expertos aseguraron que quedaron en la misma situación que antes, pues el documento presentado no cumpliría con lo esperado.

En primer lugar, como quedó en evidencia con una simple mirada del documento, actualmente no hay la disponibilidad de todos los recursos. Tendría que echarse mano de otras acciones para completar los recursos necesarios para ejecutar el proyecto. Si el proyecto finalmente obtiene las mayorías en el Senado, el sistema tendrá ingresos por 103 billones de pesos, pero su funcionamiento será de 105 billones de pesos.

Algo similar sucedería en 2028. Ese año, según la proyección que hace el Ministerio de Hacienda, los ingresos del sistema serían de 122 billones de pesos. Y sucede lo mismo en el 2033, fecha final de la proyección. La cartera económica señala que ese año el sistema costaría 143 billones de pesos pero los ingresos serían de 124 billones de pesos.

El presidente Gustavo Petro en San Antonio del Palimito, Sucre. Foto:Presidencia Compartir

Esta fue una de las primeras alertas emitidas, que incluso fue asumida en un primer momento por el representante Andrés Forero, del Centro Democrático. “El proyecto implicaría déficit en el sector salud de $15 billones hasta 2033 y no está fondeada: su viabilidad dependerá de recortes en otros rubros”, dijo el congresista.

Más allá de esta primera alerta, expertos han señalado durante la jornada de este jueves que el mayor problema del documento entregado es que “eso no es un concepto de aval fiscal”. Incluso llaman la atención que en ningún momento el Ministerio lo denomina así en el archivo entregado al Congreso y a esto le sumen que nuevamente no tiene la firma del ministro Ricardo Bonilla.

Estos señalaron que normalmente un aval es más simple de lo que presentó Hacienda. Es una carta en la que dice “esta cartera no tiene objeciones” y así le dan el aval, o en la que se lee “esta cartera se abstiene”, lo que implica que no tiene un concepto favorable. En cambio en el concepto dado por la cartera de Bonilla no aparece esta información.

La senadora del Partido de la U Norma Hurtado, que es una de las ponentes de la reforma de la salud, calificó todo el concepto presentado como una “irresponsabilidad”. Esta llamó la atención de que no se entregó un anexo, por lo que no se sabe realmente cómo será la destinación de recursos por rubro.

Sobre este último tema coincidió Luis Fernando Mejía, cabeza de Fedesarrollo. Este reconoció que hay una diferenciación de los costos en temas como atención primaria, red pública y otros aspectos, pero no se conoce en detalle lo que iría en cada rubro. En este aspecto incluso Mejía llama la atención de que los datos usados por Hacienda son los que le entrega el Ministerio de Salud “sin entrar a verificar la razonabilidad de las cifras”.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, en rueda de prensa, tras reunión de la junta del Emisor. Foto:Banco de la República Compartir

A esto se le suma, según Mejía, que “el documento carece de un soporte técnico que permita evaluar la razonabilidad de los supuestos”. Mejía hizo la misma observación de Forero frente a que los costos no están incorporados en el marco fiscal, por lo que “habría que buscarle espacio recortando otros proyectos o programas”.

La falta de soporte técnico también la señaló Jairo Humberto Restrepo, profesor de la Universidad de Antioquia y experto en temas de salud y económicos. El concepto no tendría soporte técnico del Ministerio de Hacienda, pues solo se fundamenta en los datos del Ministerio de Salud, que los da como completamente ciertos.

“El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó al Ministerio de Salud los supuestos utilizados para la determinación del comportamiento de esta senda , así como las casuales de la atenuación del crecimiento de mediana y alta complejidad que según dicho Ministerio se darán y se proyecta desde el primer año”, dice un apartado del documento que resaltó Restrepo.

En ese sentido, el experto apuntó que en el documento se muestra que el Ministerio de Salud proveyó los datos el 15 de marzo, por lo que no hubo un ejercicio validación suficiente, pues serían menos de cinco días para una tarea de esa magnitud.

Restrepo aseguró que el país estaba ante un documento que no es técnico. “Uno espera que se certifique así haya costo con proyecciones o valores estimados. Pero de manera general el propio documento no menciona la viabilidad fiscal. No es un documento técnico que diga que el Ministerio de Hacienda da el aval”, señaló.

En este aspecto agregó: “Es un documento plagado de supuestos que no responde el Ministerio de Hacienda. Los costos de la reforma son inciertos”. Por último coincidió con la alerta de que los costos proyectados superan el actual presupuesto, por lo que habría un déficit.

El exministro Alejandro Gaviria coincidió con todas las observaciones anteriores en un extenso trino que publicó hace algunas horas. Este apuntó a que oficialmente no se está ante un aval fiscal. Asimismo señaló que se basa en meras estimaciones del propio Ministerio de Salud y sin sustento de la cartera de Bonilla.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, en el debate de moción de censura en la Cámara. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO Compartir

“No hay un anexo en el que se desglosen y expliquen los costos. No hay un sustento técnico para los números. El documento carece de información detallada. Resulta imposible saber, por ejemplo, cuántos equipos territoriales van a desplegarse cada año. El Ministerio de Salud ha dicho que el despliegue será gradual. Los números sugieren lo contrario. Sea lo que sea, no hay claridad al respecto”, dijo Gaviria, que agregó: “Estas estimaciones deberían, además, estar revisadas y avaladas por el Departamento Nacional de Planeación o un grupo de expertos en el tema”.