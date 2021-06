Las dos leyes ‘rechimbas’ de las que habla Germán Vargas Lleras

En medio de la maratón de aprobación de proyectos que vivió este fin de semana el Congreso de la República, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras lanzó duras críticas a dos de las iniciativas aprobadas por el Legislativo y tal vez las de mayor envergadura: la reforma a la justicia y la reforma al régimen disciplinario, considerada como un revolcón a la Procuraduría.

En el caso de la norma que hace modificaciones en materia judicial, que ya pasó a sanción presidencial, Vargas Lleras señala que se perdió la oportunidad de tocar los temas de fondo que requiere la rama, como la “seguridad jurídica, precedente judicial vinculante, límites al abuso de la tutela, acceso y descongestión, entre muchos otros”.



“Cien artículos de pura carpintería mecánica dedicados a resolver quién nombra el gerente de la Rama, quién maneja el presupuesto, cómo se suplen las vacantes. Un lavado de manos descomunal. Sorprende escuchar al minjusticia afirmando que esta reforma era la que el país estaba esperando”, señaló Vargas Lleras en su columna de EL TIEMPO.



El texto discutido surgió de la unificación de proyectos que individualmente habían presentado el Ministerio de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, y unos congresistas.



La norma incluye elementos relacionados con la adopción del expediente digital para facilitar la labor judicial, también permite al Consejo Superior de la Judicatura crear juzgados itinerantes para solventar las necesidades de administración de justicia en algunas zonas del país.



Así mismo, contempla medidas de equidad de género, como permitir que 50 por ciento de las listas para el cargo de magistrados de las altas cortes sea para mujeres.

No obstante, en el trámite legislativo se le agregaron varios artículos que despertaron críticas, como las que señaló Vargas, especialmente en cuanto a la “creación de más burocracia”.



“En lo que sí se ocupa (la reforma) es la creación de más burocracia y de “garantizar recursos” por la vía de crear un porcentaje fijo del presupuesto nacional para la justicia, a todas luces inconstitucional (…) Miles de nuevos empleos se crean en la Defensoría del Pueblo, que ya gasta más de 700.000 millones en una nómina de 5.700 empleados. Ahora en cada municipio se creará una oficina permanente de la Defensoría”, dijo Vargas Lleras.

‘Revolcón a la Procuraduría’

El otro proyecto que tuvo fuertes críticas del exvicepresidente es el que hace reformas a la Procuraduría, para acoger lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.



Básicamente, el fallo de la Corte indica que los funcionarios de elección popular no pueden ser destituidos por una autoridad administrativa.



Lo primero, y uno de los aspectos más polémicos, es que la Procuraduría le pide al Congreso que le sean ampliadas las funciones jurisdiccionales para ‘actuar como juez’ en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad.



Otro de los cambios que plantea el proyecto es el hecho de que las etapas de investigación y juzgamiento dentro del proceso serán atendidas por diferentes funcionarios. Así, quien investigue no será el mismo que juzgue. Asimismo, se plantea la creación de la sala de juzgamiento a fin de garantizar en todos los procesos la doble instancia.



“Me temo que esta pirueta, como bien se advirtió, no cumple en nada el fallo, al crear en la PGN una sala investida de funciones jurisdiccionales con un remedo de magistrados que fallarán procesos instruidos por la misma entidad. Y si los fallos se pueden apelar ante la jurisdicción, ¿para qué inventar todo este costoso e inconstitucional andamiaje? Todo mal. La Corte terminará tumbando esta ley”, dijo el exvicepresidente.



Vargas Lleras concluyó su columna calificando de innecesaria a la Procuraduría.

“Mi conclusión es que podríamos cerrar la Procuraduría sin que nada ocurriese, distinto a que el país se ahorraría más de 1 billón de pesos al año”, concluyó el jefe natural de Cambio Radical.



