Las difíciles explicaciones de Petro

En sus primeras manifestaciones dirigidas a aclarar el episodio en el que aparece recibiendo gruesos fajos de dinero en efectivo, el senador Gustavo Petro ha incurrido en contradicciones. O por lo menos en imprecisiones que, por el contrario, oscurecen más los hechos.

La primera contradicción es el mentís que divulgó Simón Vélez, el supuesto prestamista, quien negó de manera categórica haberle “prestado” dinero a Petro.



En su declaración, la noche que se conoció el video, Petro aseguró que se trató de un “préstamo”. “Un préstamo del arquitecto, muy famoso de Colombia, Simón Vélez", añadió.



“Aclaro a la opinión pública que yo no le he hecho ningún préstamo a nadie y mucho menos al señor Gustavo Petro”, hizo saber Vélez, ayer a través de una declaración pública.



Ante el contundente mentís de Vélez, Petro dijo que es Simón quien debe aclarar las cosas, no él. “Lo que debe aclarar Simón es si lo hizo a título de préstamo o aporte”, trinó Petro, horas después.

El dinero que se me entrega en el año 2005, y el Simón que allí varias pronuncia Juan Carlos Montes, es su jefe empresarial el arquitecto Simón Vélez. Lo que debe aclarar Simón es si lo hizo a título de préstamo o aporte — Gustavo Petro (@petrogustavo) 29 de noviembre de 2018

Y trinó, en todo caso, después que Vélez reiteró que no le prestó dinero.



El trino de Petro plantea la incertidumbre de que, inclusive años después, Petro todavía no sabe a ciencia cierta en condición de qué recibió ese dinero.



¿Vélez nunca le dijo? ¿Nunca le mandó a cobrar? Nunca le cobró? ¿Devolvió el dinero? ¿Por qué no le devolvió el dinero?



La misma noche en que el video fue conocido, Petro anunció que a partir de ese momento sería su abogado quien hablaría del tema.

A la mañana siguiente, en una entrevista que le hizo Holman Morris, el abogado Julio César Ortiz, aseguró “hemos examinado con detalle (…) un video ilegal, grabado por un excompañero de Petro hace mas de 14 años”.



El abogado, quien tiene la autorización de Petro para hablar del tema, asegura que fue un compañero del senador quien lo grabó.



Petro ya ha incurrido en contradicciones sobre el momento en el que se grabó el video.



Primero, en un trino suyo, dijo que fue grabado en el apartamento de propiedad de Juan Carlos Montes, su amigo que le entregó el dinero. “En qué sitio se graba el video? grabado sin mi voluntad, en un apartamento del barrio Nueva Santafé en el cual viví en arriendo, de propiedad de Juan Carlos Montes. En ese momento Juan Carlos vive allí”, trinó el mismo Petro.



Pero, apenas con horas de diferencia, el exalcalde dijo que el video fue grabado en el primer apartamento de su propiedad. “En qué fecha es el video? Es antes de mi última campaña al Senado, vivo en mi 1er apartamento propio y en el video pongo una cita en él, y se habla del anticipo que acabo de hacer aprobar para campañas electorales presidenciales. Yo apoyo a Navarro en ese momento a la presidencia”, dijo Petro.

En qué fecha es el video? Es antes de mi última campaña al senado, vivo en mi 1er apartamento propio y en el video pongo una cita en él, y se habla del anticipo que acabo de hacer aprobar para campañas electorales presidenciales. Yo apoyo a Navarro en ese momento a la presidencia — Gustavo Petro (@petrogustavo) 29 de noviembre de 2018

Y después escribió otro trino tratando de precisar la fecha y el lugar en que recibió los fajos de dineros.



“Estoy tratando de verificar la fecha exacta del video. Es antes de campaña al Congreso, soy representante a la Cámara y creo, sin tener aun seguridad, que estoy ante unas elecciones internas nacionales para elección de delegados al Congreso de la Unidad del Polo en junio de 2005”, escribió luego.



Aunque su abogado dijo que fue un compañero de Petro quien grabó el video, Petro expresó sus sospechas de que el entonces DAS haya tenido que ver algo con el tema. Y lo expresó así en otro trino: “El DAS me ha venido siguiendo y reporta a través de mis escoltas que fungen en realidad como vigilancia sobre mi, todas las reuniones con Simón Vélez y todas mis actividades hora tras hora”.



Y poco después, en otro trino, el excandidato expuso la teoría de que quien lo grabó lo hizo con la intención de chantajearlo y exigirle un puesto, pero que como perdió la campaña para la Presidencia, decidió vender el video.



Y si era para chantajearlo por un puesto, ¿porque no ocurrió cuando era alcalde?



Petro termina por plantear una tesis extraña. Que el video, el que él mismo admite que es “feo”, no es el problema, sino lo que sobreviene. Y lo que sobrevendrá a su juicio es la “declaración falsa” de quien vendió el video.

Y lo expone así: “El problema judicial que me sobreviene no está afincado en el video, que aunque muy feo porque recibo 20 millones de pesos, es de procesos lícitos, el problema está en que quien lo vendió también vende una declaración falsa y me enfrentó a ello".



Lo que se ve en la línea de trinos de Petro en las primeras horas en que ha tratado de explicar el “feo” video en el que recibe fajos de billetes, es confusión.





POLÍTICA.