Sí o no a la reforma tributaria: así están los votos en el Congreso

Esta semana terminan varios días de análisis, reuniones y reflexiones de los partidos políticos alrededor del proyecto de ley de reforma tributaria, cuya suerte parece estar más del lado de la aprobación que del archivo.



A partir de este lunes, las plenarias de Senado y Cámara tienen previsto debatir y votar los 152 artículos que contiene la ponencia del proyecto de ley, el cual ha sido fuertemente criticado por los diferentes sectores que protagonizan las movilizaciones sociales que vive el país.

Como este lunes terminan legalmente las sesiones ordinarias del Congreso, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, anunció que el Gobierno citará dos o tres días de extras para concluir el trámite de esta iniciativa y, posiblemente, de otras más que están a un paso de salir del Congreso.



La reforma ha sido objeto de un duro pulso en el interior de varios partidos políticos, especialmente entre los que se declararon en independencia al gobierno, es decir, el Liberal, ‘la U’ y Cambio Radical.



Las colectividades afines al Ejecutivo –Centro Democrático, Partido Conservador, Colombia Justa Libres y Mira– votarán favorablemente el proyecto, que busca salvar las disposiciones tributarias que se cayeron con la ley de financiamiento que la Corte Constitucional tumbó el pasado 16 de octubre.

Votos insuficientes

Sin embargo, los votos positivos de estos partidos amigos de la administración del presidente Iván Duque no son suficientes para sacarla adelante, por lo que se necesita el apoyo de otros partidos.



Por los lados del Partido Liberal, la puerta se cerró esta semana cuando las bancadas decidieron –luego de una reunión con el expresidente César Gaviria, jefe del liberalismo– votar negativamente la reforma.



Esa posición es un cambio. Hace una semana, cuando el proyecto de ley fue aprobado en las comisiones económicas del Congreso, los liberales lo apoyaron.



Sin embargo, el miércoles que pasó se reunieron y, luego de realizar una votación interna, tomaron una decisión contraria: rechazar la iniciativa en las plenarias de Senado y Cámara.



De acuerdo con el acta de la reunión de los senadores y representantes del liberalismo, Gaviria, como director del partido, les informó “la obligación que tienen todos los congresistas liberales de acogerse” a la decisión que se tomó en ese encuentro, “conforme a la ley de bancadas y a las normas estatutarias de la colectividad”.



Esta posición de los legisladores liberales se sumará a la de los partidos de oposición, los cuales desde hace varias semanas han dejado ver su rechazo a la reforma y su intención de negarla en el Congreso.

División en ‘la U’

El partido de ‘la U’, entre tanto, se encuentra dividido frente a la iniciativa. En algunos sectores del Gobierno cuentan con el voto afirmativo de siete senadores de esa colectividad, lo que significa la mitad de esa bancada en el Senado.



Por los lados de la Cámara, EL TIEMPO supo que la mayoría de los 24 representantes de esta colectividad darían el sí, mientras otros están indecisos. ¿Por qué? Esperan que el Gobierno acoja algunas de sus propuestas para definir su voto.



El embrollo está en que así el Ejecutivo logre el apoyo de todo el partido de ‘la U’, no le alcanzaría para sacar adelante la reforma.

Hasta el jueves pasado, el respaldo del partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras era un hecho y tenía el proyecto de ley que contiene las normas tributarias al otro lado.



La razón para este respaldo, el cual se selló tras un encuentro personal entre Duque y Vargas Lleras, fue la aceptación por parte del Ministerio de Hacienda de varias propuestas de Cambio Radical.



Sin embargo, el jueves algunos congresistas de ese partido –especialmente representantes a la Cámara– entraron en rebeldía y forzaron la realización de una reunión este lunes en la que decidirán, a voto limpio, si apoyan o no la iniciativa.

Tiempos de rebeldía

Una de las razones de la rebeldía fue que algunos legisladores dicen que solamente fueron tenidas en cuenta las propuestas de sus copartidarios de las comisiones económicas y que ellos no ganaban nada si apoyaban al Gobierno.



EL TIEMPO estableció que, adicionalmente, hay al menos dos razones que argumentan algunos congresistas de esta colectividad para quitarle su apoyo al Gobierno: por un lado, el desgaste político que significaría que Cambio Radical vote sí a la norma. Para muchos, no existen razones suficientes para que el partido se dé esa ‘pela’ frente a la opinión pública, en momentos en los cuales las protestas sociales continúan vigentes y en la calle se escucha el grito de que el proyecto sea archivado.



Y por otro lado, hay varios que se quejan del maltrato de algunos funcionarios del Gobierno contra ellos, que les ha impedido realizar la labor de gestión que exigen los habitantes de sus regiones.



La nueva posición de algunos congresistas de Cambio Radical recordó la puja interna que existe entre la línea de los Char y la del exvicepresidente Vargas Lleras. Mientras que los legisladores afines a la familia costeña están listos para respaldar la reforma, dentro del grupo de Vargas es donde se han escuchado voces en contra.



No obstante, algunos congresistas de ese partido con los que habló este diario dijeron que hay dos razones muy poderosas para que la votación interna de este lunes, así sea de manera apretada, se incline por apoyar el proyecto.

Tres voces poderosas

La primera es que está de por medio la palabra de tres de los líderes más representativos de Cambio Radical con el Gobierno: Vargas, su jefe natural, Fuad Char, y Carlos Cuenca, el actual presidente de la Cámara y quien le notificó frente a frente al presidente Duque la decisión de su partido de acompañarlo, el pasado 1.º de diciembre. Son tres de las voces más poderosas en esta colectividad.



Y la segunda es que varios sectores del partido no quieren que los vean como al Partido Liberal, el cual votó afirmativamente la reforma en las comisiones económicas del Congreso, pero para las plenarias de Senado y Cámara decidió lo contrario.



Estas dos razones podrían determinar la votación de este lunes y, posiblemente,

ayudarle al Gobierno a recuperar el apoyo del Cambio Radical.

Si el Ejecutivo logra que las bancadas de esta colectividad decidan respaldar nuevamente la reforma, la iniciativa estaría salvada y solo tendría que darse el trámite de la misma para sacarla adelante.



Pero si los que están en contra logran imponerse este lunes, el proyecto estará colgando de un hilo y el Gobierno se verá en aprietos para aprobarlo, con las consecuencias negativas desde el punto de vista económico que han manifestado diferentes sectores del país.



JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

Redacción Política

En Twitter: @juanfvalbuena

