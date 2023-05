Las cuentas en el Congreso parecen cada vez más enredadas. A la falta de mayorías sólidas para la aprobación de los proyectos del Gobierno luego de la ruptura de la coalición anunciada por el presidente Gustavo Petro, la semana pasada, se suma la falta de tiempos.



El periodo legislativo termina en 33 días hábiles y el Gobierno les apuesta a más de 25 proyectos, entre propios —como las reformas de la salud, laboral y pensional— y los que respalda. Pero la discusión de esas iniciativas quedarían quietas esta semana.



(Además: El timonazo de Petro que eleva la tensión política / Análisis)

Desde este martes, las plenarias de Senado y Cámara se meterán de lleno en los últimos debates del Plan Nacional de Desarrollo, que debe estar aprobado antes del 7 de mayo porque de lo contrario el Presidente podrá ponerlo en vigor mediante un decreto. La semana legislativa sería dedicada exclusivamente a este proyecto, ya que contiene temas que han generado preocupación.



(Lea también: ‘Creemos que todavía es posible generar consensos’, dice el mininterior)

Facebook Twitter Linkedin

Primer debate del Plan Nacional de Desarrollo. Foto: Planeación Nacional

Voces en el Congreso han alertado sobre la figura que le permite al Estado hacer expropiaciones exprés que fue introducida por el Gobierno. Este será uno de los temas más álgidos de la discusión. A este se suman artículos que favorecerían la contratación a dedo, así como una serie de facultades extraordinarias para el jefe de Estado que no están del todo claras.



(Le sugerimos leer: Petro llama a la movilización y habla de revolución si se coartan las reformas)



En las cuentas del Gobierno se espera que a más tardar el jueves esté aprobado el Plan de Desarrollo en las dos cámaras, para que el viernes se haga la conciliación y el Congreso envíe el proyecto a la Casa de Nariño para que sea sancionado por Petro.



Bajo este panorama, la continuidad del primer debate de la reforma de la salud quedaría para la semana siguiente, situación que preocupa porque el avance de esta reforma depende de que se inicie la discusión de la laboral, teniendo en cuenta que ambos proyectos tienen sus primeros debates en la Comisión VII de la Cámara de Representantes.



(En otras noticias: Duras reacciones a discurso de Petro: opositores alertan por mensajes)

Calendario en mano... sobre los próximos debates. pic.twitter.com/vtygo9OTrt — Roy Barreras (@RoyBarreras) April 29, 2023

Precisamente sobre este último proyecto, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, quien es coordinadora ponente, aseguró que el 15 de mayo será radicada la ponencia para que se inicie el primer debate. Pero para que esto suceda, primero tendrán que haber evacuado la iniciativa de salud. Y Roy Barreras, presidente del Congreso, afirmó que para su aprobación debe haber sesiones extraordinarias.



“He dicho que probablemente en escasas ocho semanas no alcance el tiempo para aprobar los cuatro debates de la reforma laboral, que aún no empieza su primer debate, a no ser que se convoque a extras. Las extras son necesarias para lograr la aprobación de la reforma pensional en esta legislatura”.



(Lo invitamos a leer: Discurso de Gustavo Petro: los ocho mensajes más duros en el día del trabajo)

Hoy es 1 de mayo, día en que los y las trabajadoras celebramos nuestras victorias y reivindicamos nuestros derechos, día en que ratifico mi compromiso de sacar adelante una Reforma Laboral que garantice el #TrabajoDecenteYA y la productividad en nuestro país. #PrimeroPorElCambio pic.twitter.com/rBULhz6Hfh — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) May 1, 2023

De hecho, él mismo le ha pedido desde hace unas semanas al jefe de Estado que las convoque, pues prevé que los tiempos no alcanzarán en la legislatura. De manera paralela a las proyectos sociales se está discutiendo la creación de la Jurisdicción Agraria y el Código Electora, entre otros, por lo que los tiempos empiezan a jugar en contra del Gobierno.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA