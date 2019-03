Las cuentas en el Congreso para tramitar objeciones a la JEP

El trámite de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Congreso será una dura prueba para la gobernabilidad del presidente Iván Duque.

Para que los reparos presidenciales sean aceptados o rechazados se requiere mayoría absoluta, es decir, el voto de la mitad más uno de los miembros del Senado y de la Cámara por el sí o por el no. En el caso del Senado, tomaron posesión 106 congresistas, lo que indica que la cifra clave será 54 votos.



Por el momento el Gobierno tendría al menos 39 votos en la cámara alta: 19 del Centro Democrático, posiblemente 13 de los conservadores y seis de los sectores cristianos. A ellos se suma el senador Jonatan Tamayo, ‘Manguito’, quien a pesar de ser de la ASI ha apoyado las decisiones del Gobierno.

Esta cifra, sin embargo, según las mayorías exigidas, no alcanzaría para aprobar las objeciones



Del otro lado, el sector de oposición, conformado por Farc, Alianza Verde, Colombia Humana, Polo, Mais y Coalición Lista de la Decencia, suma en total 23 senadores.



A este grupo se sumaría la mayoría del partido de ‘la U’, que durante el gobierno de Juan Manuel Santos se la jugó a fondo por el proceso de paz, y el Partido Liberal que ha manifesto que no acompañará esas objeciones.



Estos dos sectores tienen cada uno 14 senadores que, sumados a los sectores alternativos, lograrían en el papel 51 votos. Es decir, tampoco cuentan con la mayoría para rechazar de plano las objeciones.



Está cifra podría ser menor si se tiene en cuenta que la tendencia en esa colectividad es rechazar las objeciones, pero no se descarta que haya algún senador que al final se decida a acompañar las discrepancias del Gobierno.

La ficha clave para armar el rompecabezas será entonces Cambio Radical, partido que aún no ha tomado decisión, al menos de manera oficial.



Como lo reconoció el jefe del partido, Germán Vargas Lleras, la colectividad se encuentra dividida.



Estos votos son codiciados, pues suman 16 legisladores en el Senado. Las cuentas que hacen los defensores de la integridad de la JEP es tener de su lado a cuatro congresistas de este partido. Por lo menos tres de ellos se han mostrado favorables a rechazar las objeciones: Rodrigo Lara, Richard Aguilar y Temístocles Ortega.



Los oficialistas esperan, sin embargo, que Cambio Radical adopte una posición de bancada que les permita llevarse los 16 votos de su lado.



En la Cámara de Representantes las cuentas son similares. El número mágico en esta corporación es 87 votos.



Los sectores de gobierno suman 57 congresistas, contra 85 votos que en el papel tendría el grupo de quienes se oponen a las objeciones. Hay que hacer la salvedad que 'la U', como bien se dijo, tendría una posición mayoritaria, pero no de bancada a favor de rechazar las objeciones.



En la Cámara, Cambio Radical cuenta con 30 legisladores.



Este panorama muestra que una eventual votación en las plenarias de Senado y Cámara evidenciaría un Congreso dividido frente al tema de las objeciones presidenciales a la JEP.

En todo caso, varios sectores en el Capitolio prefiere esperar a que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el paso a seguir en este trámite, algo que podría cambiar totalmente el escenario.



