¿Cómo están las cuentas en Cámara para moción de censura a mindefensa?

El ministro de Defensa, Diego Molano, se enfrenta este martes a su segunda votación de moción de censura en el Congreso, en menos de ocho días. En esta ocasión, la cita será en la Cámara.

En la primera salida de Molano, el pasado jueves en el Senado, tuvo el respaldo de las mayorías, que votaron en contra de la moción de censura y decidieron que permaneciera en el cargo.



Ahora en la Cámara, el panorama es similar. Más allá de los duros cuestionamientos que ha lanzado la oposición contra el ministro y de la indignación que han generado las imágenes en las que aparecen algunos policías golpeando a civiles, por ahora no se ve que puedan poner a Molano contra la pared de tal manera que se amenace realmente su cargo.



De hecho, ya las mayorías en el Legislativo salieron a anunciar su respaldo a Diego Molano y, en consecuencia, anunciaron su voto negativo a la moción de censura.

De entrada, el mindefensa cuenta con el apoyo del partido de gobierno, el Centro Democrático, que en Cámara tiene 33 curules. A esto se suma el Partido Conservador. Los ‘azules’ cuentan con 21 representantes.



Esta misma posición la asumió desde la semana pasada Cambio Radical, colectividad que si bien cuenta con 30 curules, podría sumar unos 25 votos, pues en el partido hay algunos en contra de esta decisión y que quieren que el ministro salga de su cargo.



A ellos se sumarán seguramente sectores del Partido de la U (24 curules), que han hecho pronunciamientos en defensa del ministro.



Con estos apoyos, Molano lograría superar el mínimo de 86 votos para mantenerse en el cargo.



En esta decisión también juega el hecho político de que los sectores conservadores y de centro, como es el caso de Cambio Radical, que no necesariamente apoyan al gobierno Duque, no están dispuestos a entregarle en bandeja la cabeza de un ministro tan estratégico como el de Defensa a la oposición.



No se puede olvidar que la salida del ministro es una de las peticiones del Comité del Paro y de varios de los sectores que se están manifestando, que ya consiguieron la salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; el retiro de la reforma tributaria y contribuyeron al hundimiento de la reforma de la salud.



