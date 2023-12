Las cuentas de la reforma de la salud del Gobierno a su llegada al Senado

La reforma de la salud no llegará al Senado en 2023. Por la Ley 5.ª, cualquier reforma que es aprobada por cualquier corporación tiene un periodo de al menos 15 días para que pase a la otra.



(Además: 'La reforma de la salud es una victoria pírrica del Gobierno': Andrés Forero).



En este caso, la iniciativa fue aprobada el 5 de diciembre, lo que significa que el 19 podría ser presentada ante el Senado. No obstante, por orden constitucional, el Congreso solo puede sesionar hasta el 16 de diciembre.

Todo eso indica que el proceso comenzará su trámite en Senado en 2024. Con el acto legislativo que modificó los periodos de sesiones ordinarias, esta iniciará un mes antes de lo acostumbrado: es decir, desde el 16 de febrero. Uno de los primeros pasos del proyecto es la definición del ponente y desde ya se sabe que hay dudas sobre la persona que asumirá la batuta del proyecto.



En cuanto a posibles votos, comienza con tres seguros en el Pacto Histórico (Martha Peralta, Wilson Arias y Piedad Córdoba). Asimismo, está Fabián Díaz, de los ‘verdes’ que han sido cercanos al Gobierno.



(Le puede interesar: Representante Forero alerta que vacunas bivalentes COVID se van a vencer sin aplicación).

Facebook Twitter Linkedin

El gobierno celebró la aprobación en la Cámara de Representantes de la reforma a la salud Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Igualmente, se presumiría que el voto de Polivio Rosales (Aico) sería del lado del proyecto. No obstante, cuatro votos de los 14 son completamente contrarios: dos conservadores y dos del Centro Democrático.



En el caso de los conservadores, para cambiar el sentido de su voto debería realizarse una reunión de bancada debido a que hay una orden expresa de que no se puede apoyar la reforma. Sin embargo, fuentes consultadas han indicado que es muy poco probable que un apoyo de estos se dé.



(Siga leyendo: ‘El sistema de salud no se volverá un seguro social con la reforma’: Martha Alfonso).



En esa búsqueda de votos hay que ganarse a Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Lorena Ríos, de Colombia Justa y Libres; Sor Berenice Bedoya, de la ASI, y Ana Paola Agudelo, del Mira. De las posiciones de estos senadores depende en gran parte el futuro de la reforma.

JUAN LOMBO

Más noticias