Reforma de la salud llega al Senado: estos son los números y votos clave que necesita

Después de 42 semanas, la reforma de la salud llegará finalmente al Senado. La propuesta llega, desde el comienzo, con un ambiente más adverso que en la Cámara. El presidente, Iván Name, no es cercano al Gobierno, contrario a Andrés Calle, por lo que el proyecto no tendrá la misma prelación en plenaria.



Asimismo, el proyecto llega a la Comisión Séptima, donde el balance de fuerzas puede resultar más complejo para el Gobierno. Solo vale mirar la reforma pensional, que tenía muchas menos reservas que el de salud y, aun así, estuvo a poco de hundirse. La gestión del director del Dapre, Carlos Ramón González, le terminó dando el impulso.



En cuanto a posibles votos, comienza con 4 votos de 14 completamente contrarios: dos conservadores y dos del Centro Democrático. Aunque estos pueden contrarrestarse con los tres del Pacto Histórico. Asimismo, está Fabián Díaz, de los verdes que han sido cercanos al Gobierno. Igualmente, se presumiría que el voto de Polibio Rosales sería del lado del proyecto.



En esa batalla por los votos hay que tener en cuenta al Partido de la U, con Norma Hurtado. La colectividad apoyó la iniciativa, pero la senadora ha expresado algunos reparos a esta, aunque también algunas de sus ventajas.



En ese punto, por votos, habría que ganarse a Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Lorena Ríos, de Colombia Justa y Libres; Sor Berenice Bedoya, de la ASI; y Ana Paola Agudelo, del Mira. De las posiciones de estos senadores está gran parte del futuro de la reforma.



De llegar a plenaria, las fuerzas están más de lado de los independientes y de la oposición. Son 13 votos del Centro Democrático, 11 de Cambio Radical –con contrarreforma en trámite- y 15 del Partido Conservador. Este último partido tiene la orden de votar no a todos los artículos. Solo una determinación de bancada podría cambiar estos votos y varios azules han señalado que no hay intención de hacerlo.



El Pacto comienza con 26 votos de base y uno de AICO. El resto tiene que ganarse en los 10 del Partido de la U, que en Cámara terminaron apoyando casi todo el proyecto; los 13 liberales, que en Senado son más cercanos al expresidente César Gaviria; los 8 de la Alianza Verde, que tienen la misma división que en la Cámara. Serán cruciales los nueve votos del Mira, Colombia Justa y Libres, ASI y Verde Oxígeno