Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, se mostró crítico al texto de la reforma tributaria: “En lugar de profundizar en la progresividad, la suavizó”, dijo el legislador. Sin embargo, reiteró su apoyo al Gobierno.

Pero ¿por qué el legislador mostró su inconformidad? “Si hay una injusticia tributaria no resuelta con esta reforma, se llama la atención a las MiPymes. Es una clase media empresarial que no debería ser desdeñada política ni fiscalmente”, argumentó.



Por eso, presentó una proposición para mejorar las condiciones tributarias de estas empresas de la clase media, apoyada y respaldada por el Grupo Multisectorial del Valle, sin embargo, esta petición no prosperó en el debate legislativo.



“Presenté la proposición para que, a la micro, pequeña y mediana empresa se le diera una concesión de tarifa diferencial. Hoy tenemos una tarifa plana: la micro, pequeña y mediana empresa termina prácticamente pagando lo mismo que una multinacional. De modo que no puedo compartirlo. Aquí seguramente tendremos ocasión de seguir discutiendo, pero me interesa dejarle esto dicho al país”, dijo el congresista.



Arias igualmente dijo que cómo las aspiraciones de recaudo de la reforma han venido menguando, “en mi opinión, se puede arriesgar una derrota estratégica. Aspirábamos a recaudar 25 billones, después 23, después 22, después 20. Es una especie de liberalidad graciosa que no comparto”.



De igual forma trajo a colación el comentario de la comisión de expertos económicos en el cual señalaron que las zonas francas no deberían existir y sin embargo “aquí se conservan bajo observaciones demagógicas”.



El congresista del Pacto Histórico dijo que a pesar de las críticas acompaña el proyecto del Gobierno.



