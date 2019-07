'Jugadita' de Macías le cuesta denuncia ante la Corte Suprema

Una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, una queja ante la Procuraduria y una acción de protección ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) será el 'arsenal' jurídico que presentarán los sectores de oposición contra el expresidente del Senado Ernesto Macías, por la denominada 'jugadita' del pasado sábado.



En la sesión del pasado 20 de julio, Macías le explicaba a alguien por qué se había modificado el orden del día para escuchar la intervención de la oposición. Esa explicación la dio el expresidente del Congreso sin percatarse que el micrófono estaba abierto.

“Nos toca por obligación que ellos hablen después del Presidente… y entonces le pido a la comisión que acompañe al Presidente y los sacó de aquí… Esta es mi última jugadita de presidente”, dijo Macías ese día.



La intención del congresista era, aparentemente, que el presidente Iván Duque abandonara la sesión antes de que los opositores dieran su punto de vista. Esto fue interpretado por muchos como un acto de saboteo a la oposición.



Precisamente, como consecuencia de esta actuación, los sectores alternativos anunciaron que denunciarán a Macías ante la Corte Suprema de Justicia y ante otras instancias judiciales y administrativas.

Grave que el presidente @IvanDuque diga que no le da importancia a #LaJugadita de Macías.

Porque su pupilo en el Senado atropelló la ley y violó los derechos de la oposición.

Pregunta al Presidente:

¿No sabía de la agresión de Macías?

¿Y tampoco lo sabía su asesor político? — Jorge Robledo (@JERobledo) July 22, 2019

De acuerdo con la denuncia, que será radicada en las próximas horas, "la conducta desplegada por el entonces presidente del Congreso de la República, Ernesto Macías Tovar, puede adecuarse en uno o varios de los tipos penales" : prevaricato por acción, prevaricato por omisión y hostigamiento.



Por estos mismos hechos, los senadores Jorge Enrique Robledo, Iván Cepeda, Wilson Arias, Aida Avella y la representante María José Pizarro presentarán una queja ante la Procuraduria, en la que señalan que se presentó "un incumplimiento a sus deberes" de parte de Macías.

Otro de los recursos será una acción que se presentarán ante el Consejo Electoral, en la que la oposición solicita que "se ordene de manera inmediata la transmisión oficial de la intervención del senador Jorge Enrique Robledo como vocero de los partidos políticos declarados en oposición, en los mismos medios de comunicación social utilizados para la transmisión del presidente Iván Duque".



Igualmente piden al CNE que imponga las sanciones "que considere pertinentes".

Acudiré a dar las explicaciones que sean necesarias sobre mi conducta, cuando me cite la @PGN_Col de acuerdo con lo informado por medios de comunicación. Hasta delitos (dolo) me atribuyen, según el periodista @jsanchezcristo pic.twitter.com/sb9R5nycWz — Ernesto Macías Tovar (@ernestomaciast) July 22, 2019

Este martes, ante las críticas del senador Robledo, Macías explicó en la plenaria del Senado el por qué su actuación del pasado sábado.



“(El senador Robledo) ha dicho que yo violé la ley. Solamente mi juez natural puede decirme si lo hice o no”, afirmó el expresidente del Congreso.



El congresista uribista explicó también que, si bien “es cierto” que el Estatuto de la Oposición establece una intervención de la oposición en la instalación de las sesiones del Congreso, esta se encuentra reglamentada en otras disposiciones legales que los opositores no habrían cumplido.



Según Macías, “la oposición debe solicitar por escrito esa intervención”, algo que, de acuerdo con el congresista, ese sector “no hizo”.



Reveló que el senador Robledo le hizo “una llamada por teléfono el sábado al mediodía” para preguntarle “qué había que hacer” para el cumplimiento de esta disposición. “Yo había podido decir en la plenaria que no cumplieron con la ley y entonces no hay intervención”, dijo Macías.



Ante estos hechos, el tema quedó ahora en los tribunales de justicia.



