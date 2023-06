Después de un largo tire y afloje, la Comisión Séptima de Senado dio trámite a casi toda la reforma pensional en una sola jornada, la de este martes. Se sacó adelante el 84 por ciento del articulado, incluyendo puntos polémicos como el del umbral mínimo para las cotizaciones en Colpensiones. Ahora, este miércoles apenas quedan poc más de 14 artículos para que la célula apruebe el proyecto y quede a salvo del archivo por el tránsito legislativo.



(Puede ver: Agridulce jornada para reformas del gobierno de Gustavo Petro: solo avanzó la pensional)

Tras la jornada del martes, la senadora Norma Hurtado, coordinadora ponente del proyecto y presidenta de la Comisión Séptima, habló con EL TIEMPO sobre la iniciativa. Destacó el amplio debate que se le dio al proyecto y dijo que aún quedan los temas más difíciles por discutir. Además, explicó las razones por las que participaron del debate a pesar de que el Partido de la U había pedido inicialmente que los proyectos de reformas sociales fueran aplazados para el próximo semestre.

¿Cómo explicar que en una sola jornada sacaron adelante casi toda la reforma pensional?



No es otra cosa que haber trabajado cerca de cinco semanas revisando cada uno de los artículos, con más de 13 mesas técnicas y más de 240 proposiciones de esas mesas.

¿En qué se avanzó?





Había inquietudes que iban desde el umbral, las funciones de los fondos privados y Colpensiones, la justicia social del pilar solidario, el pilar semicontributivo y la devolución de los recursos. Uno de los logros importantes es que redujimos la edad de las mujeres a 60 años para que puedan recibir los dineros en el pilar solidario y semicontributivo. Por otro lado, podemos decirle sin temor al país que habrá un ahorro seguro y blindado para los colombianos para que no haya un gasto corriente de la nación sino que eso se dedique a las pensiones del país. Otro de los puntos alcanzados es que logramos robustecer la junta directiva de Colpensiones y metimos un tema de mercado de capitales, con el portafolio de servicio, porque el ahorro no se puede quedar muerto. Este debe ir ligado a rentabilidad. Necesitamos que la plata crezca para garantizar el ahorro de los colombianos. Queremos aclarar a la gente que la mesada 13 no se va a perder, eso fue una mala información en las redes sociales.



(Además: 'Preferimos que congresistas hagan las leyes y no los directores': ministro Velasco)

¿Qué pasó con puntos polémicos como el tema de la mesada 13, las facultades extraordinarias al presidente, entre otros?





Queremos aclarar a la gente que la mesada 13 no se va a perder, eso fue una mala información en las redes sociales. Además, han sido eliminadas las facultades extraordinarias al presidente. Seguimos insistiendo en que Colpensiones tiene que fortalecer su tema tecnológico.

Cuando habla de mercados de capitales, ¿Colpensiones hará las inversiones que actualmente hacen los fondos privados de pensiones?





El ahorro no puede quedar muerto. El ahorro debe tener un movimiento que permita la rentabilidad. Desde el Partido de la U pedimos ahorro, pero también pedimos rentabilidad. Toda plata que queda muerta en un banco, esa plata no aumenta. Ahora es el momento de que Colpensiones se ponga a la vanguardia del mercado de capitales y le garantice rentabilidad a los colombianos.

¿Cómo van a quedar las mujeres en el proyecto, sobre todo ante el fallo de las semanas de la Corte Constitucional?





Son dos cosas fundamentales: pilar solidario y semicontributivo. Logramos que se les entregue recursos desde los 60 años de edad. Anteriormente el proyecto decía que desde los 65 años. La semana pasada nos sorprendió la Corte Constitucional con el fallo de las semanas de cotización y esas se reducen a 1.000 semana de cotización. Eso tiene dos caras: primero, hay equidad, y hay una solidaridad con las cuidadoras. Sin embargo, las mujeres tendrán que evaluar lo que más les conviene para su vejez, si tener menos semanas cotizadas, porque 5,7 años menos de cotizaciones significan una menor pensión. Muchas se alegraron, especialmente las que llegaron a los 57 años y solo lograron 1.000 semanas. Pero las que todavía están en la vida activa, lo deben pensar, analizar y asesorarse muy bien. En mi caso, yo seguiría trabajando para lograr las 1.300 semanas.

El martes fue una sesión con un trámite casi expedito: ¿Queda lo más difícil pendiente?





No fue expedito. El trámite fue desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. No acepto que digan que fue expedito porque se presentaron proposiciones y se sustentaron. Se peleó y se dejaron constancias para presentarlas en la plenaria del Senado. En la sesión de este miércoles vienen temas muy álgidos y básicamente son estos tres: la ventana de dos años de la ventana pensional; las 1.000 semanas de transición, que nosotros vamos a proponer que sean 800; y por último la entrada en vigencia. ¿Vamos a entrar en vigencia el primero de enero de 2025? ¿Vamos a dar un espacio más amplio para que Colpensiones se fortalezca? Todo eso lo definiremos en este debate.



(Además: Petro viajará esta semana a Alemania, ¿cuál será su agenda en ese país?)

¿Cómo explicar que 'la U' pidió que se aplacen todas las reformas hasta el otro semestre y aún así participaron en la sesión del martes?





Es una sugerencia que, a través de un comunicado, se le dio al presidente Gustavo Petro. Él insistió en los debates, especialmente de la pensional, y no me iba perder la posibilidad de defender lo que son las banderas de 'la U'. El partido hizo una sugerencia respetuosa al presidente y no la acogió. La ministra insistió en el articulado y 'la U' defendió sus banderas en la reforma pensional. Más de 20 artículos dijimos no en el umbral, que es algo que le preocupa al partido.