El senador David Luna y la representante Carolina Arbeláez –ambos de Cambio Radical– hicieron este miércoles uso de su derecho a réplica; esto, luego de la alocución del presidente Gustavo Petro del lunes 12 de junio, en la que anunció el cese del fuego con el Eln.



El discurso de la oposición se centró en la política de 'paz total' del Gobierno, en las reformas que el presidente Petro impulsa y en los recientes pronunciamientos del mandatario hacia la prensa.



"Presidente Petro, las buenas noticias alrededor de la paz para el país siempre son bien recibidas. Celebramos los esfuerzos reales en dicha búsqueda que desde Cambio Radical siempre hemos respaldado e impulsado en favor de las víctimas, de la verdad y de la reparación. Sin embargo, creemos que la “Paz Total” ha sido más un simple anuncio sin estrategia, sin hoja de ruta, que un plan estructurado", señaló Luna.



Las críticas del senador se centraron en las declaraciones del jefe de la delegación del Eln, Pablo Beltrán, en las que dijo que "las retenciones, si no son necesarias, no se harán".



"La semana pasada en La Habana, ese mismo grupo, tras la firma del acuerdo, salió amenazante a decir que seguirá extorsionando y secuestrando, y la última perla, es que afirman que usted se confundió al decir que el conflicto terminaría en el 2025", agregó Luna.



Por su parte, la representante Carolina Arbeláez habló sobre lo que ella considera "un retroceso en materia de seguridad" debido a la "pérdida de control en los territorios" por parte de la Fuerza Pública.



"Ver al Ejército, a la Armada, a la Fuerza Aérea, a la Policía maniatada, sin poder cumplir con su misión constitucional de confrontar. Hay que advertirle y decirle la verdad al país: La Paz Total ha puesto en un papel de sumisión a la Fuerza Pública y ha empoderado a los grupos armados y delincuenciales. Esta paz total está disfrazada de impunidad", indicó.

El senador David Luna y la representante Carolina Arbeláez. Foto: Captura de pantalla

Luna fue más allá y señaló que la firma de un cese del fuego nacional es un error.



"Le están amarrando más las manos a la Fuerza Pública. Los ceses bilaterales territoriales deben contemplar dos aspectos fundamentales para su implementación: el primero, una concentración de los miembros de las organizaciones criminales en un área claramente delimitada y georreferenciada y, el segundo, es un mecanismo de verificación y control con participación de organismos internacionales", agregó.



A renglón seguido, Arbeláez cuestionó la estrategia del Gobierno de cara a la aprobación de las reformas en el Congreso.



"No presidente, las reformas que para Usted son un punto de honor realmente es

un capricho, que nos costará retroceder en el tiempo y detener el desarrollo y los

avances que habíamos logrado y que no se pueden desconocer", dijo.



Finalmente, Luna cuestionó la actitud del presidente y las recientes declaraciones sobre un supuesto "golpe blando".



"El candidato víctima resultó ser un presidente victimario. Acá no hay ningún asomo de “golpe blando”, por el contrario, lo que hay es el mayor autosabotaje de un gobierno en la historia del país", concluyó.

REDACCIÓN POLÍTICA

