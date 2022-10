El partido de La U, integrante de la coalición de Gobierno, puso sobre la mesa cinco condiciones básicas para votar favorablemente el proyecto de reforma tributaria que cursa en el Congreso de la República. Los votos de la colectividad son esenciales para lograr la aprobación de la propuesta gubernamental.



Tras una reunión que sostuvieron en la mañana del miércoles, los integrantes de esta bancada expidieron un comunicado en el que indicaron sus condiciones para que las puedan votar positivamente.



“(Son) cinco temas que considera (la bancada que) se deben moderar en los artículos contemplados en el proyecto de reforma tributaria que se llevará a discusión en el Congreso de la República (sic)”, indicaron.



El primero es derogar los impuestos a las mesadas de los jubilados en el país, ya que consideraron en esa colectividad que los estarían obligando a pagar dos veces.



“Gravar a los pensionados es inconstitucional, es someterlos a que se aplique nuevamente un régimen tributario lo que se configura como una doble imposición (sic)”, expresaron en la misiva.



También pidieron que no se reduzcan los beneficios que gozan quienes apoyan a los bancos de alimentos.



“Disminuir de 25 % a 3 % los incentivos a las donaciones de alimentos pondrían en riesgo la protección alimentaria de millones de personas que no tienen con qué ni dónde comer (sic)”, afirmaron.



Tampoco le dan el visto bueno a la transición energética como hasta ahora se ha planteado. “Consideramos que de cara a una recesión económica mundial es necesario salvaguardar Ecopetrol, disminuyendo las nuevas cargas que se les quieren imponer teniendo en cuenta que es la principal fuente de ingresos para el país”, plantearon.



Asimismo, indicaron que a los que denominaron profesionales liberales no los excluyan del régimen simple, ya que con esto se incrementaría la informalidad laboral.



También anunciaron que estudiarán la viabilidad de los impuestos a bebidas azucaradas, a los alimentos ultraprocesados y a las iglesias.



“Desde la U, continuaremos trabajando para proteger los intereses de las clases menos favorecidas, en esta oportunidad los de la clase media que es la que resulta más afectada con el proyecto de reforma tributaria actual”, indicó Dilian Francisca Toro.



La decisión de Partido de la U se suma a la del partido Liberal. Hasta ahora se ha dicho, que el director de esa colectividad, César Gaviria, había revelado sus condiciones, entre las que estaba la de reducir de 22 a 10 billones de pesos el recaudo de la tributaria, teniendo en cuenta la misma razón: la inminente recesión económica mundial que vendrá para el 2023.



