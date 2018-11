Cambio Radical no apoyará aumento del IVA para la canasta familiar

La ley de financiamiento la tiene cada vez más difícil en el Congreso. Esta vez la bancada de Cambio Radical manifestó que no apoyará unos puntos, como el incremento del IVA para los productos de la canasta familiar. No obstante, presentó algunas alternativas para este proyecto del Gobierno Nacional.

Cambio Radical, luego de una reunión este miércoles, no apoyará el impuesto al patrimonio, la propuesta de renta para personas naturales y no avalarán que las pensiones sean gravadas.



De igual manera, a propósito de la iniciativa de renta para el sector agrícola, esta colectividad propone que para el sector debe haber un cero por ciento de renta por 10 años y con un mínimo de inversión de 397’872.000 millones de pesos.



Para el turismo apoyarán el 9 por ciento a 30 años, pero “se debe hacer extensivo a todo el sector de infraestructura turística”, dice el partido.



“Frente a los temas tributarios relacionados con sociedades, se aprobó la eliminación de Renta Presuntiva, pero con aplicación inmediata, como también la tarifa del 30 por ciento del impuesto sobre la renta. En cuanto a la reducción del ICA, del 4 por mil y el IVA en la compra de bienes capitales, la Bancada de Cambio Radical apoyaría esta propuesta de reducirse el 100 por ciento, y no el 50 por ciento como viene en el proyecto del Gobierno. El gravamen a los dividendos no será apoyado por este partido”, concluyó la bancada.

El último punto tratado en la reunión fue sobre el recaudo de impuestos y medidas contra la evasión. En este tema Cambio Radical sigue creyendo en que lo más viable es continuar con el proyecto radicado por esa bancada en el Congreso y no lo que plantea el Gobierno Nacional.



POLÍTICA