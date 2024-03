Alerta por ley que beneficiaría al poderoso clan Torres y está a un paso de aprobarse

Un proyecto que ha pasado de agache en el Congreso de la República y que beneficiaría al clan Torres, señalado financiador de la campaña del presidente Gustavo Petro en Atlántico, está a un debate de ser ley.

Se trata de una iniciativa impulsada por el senador del Pacto Histórico Pedro Flórez, familiar de Euclides Torres, jefe del grupo que además de la política tiene millonarios contratos con el Estado, principalmente en los sectores tránsito y alumbrado público.

El proyecto que busca "garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud de los individuos, mediante una movilidad segura, sostenible e incluyente para todos los actores viales y se dictan otras disposiciones”, según su título, ya fue aprobado en el Senado y está a la espera de su cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

En su articulado se esconden varios artículos que podrían beneficiar directamente a este grupo político que tiene un senador, Flórez, y un representante, el liberal Dolcey Torres, hermano de Euclides.

Para la Andi, que emitió un documento expresando sus preocupaciones por el articulado, la iniciativa mantiene la intención de que la adjudicación del Sicov sea a un solo proveedor.

"A pesar de los múltiples pronunciamientos de la Corte, observamos con preocupación que el texto aprobado del proyecto mantiene la intención de (i) reforzar una inconstitucional adjudicación del l Sistema de Control y Vigilancia de Trámites de Tránsito (Sicov) a un solo proveedor, (ii) inhabilitar a ciertas empresas para presentarse a la licitación, a través del artículo 15 del texto aprobado y (iii) revivir una norma declarada inconstitucional (artículo 15 de la Ley 2251 de 2022) a través del artículo 22 del proyecto", explicó la Andi en un documento con sus observaciones.

Y ese único proveedor está asociado con una de las empresas del poderoso clan Torres, que, según un informe que reveló este jueves La Silla Vacía, ha obtenido contratos por más de 180.000 millones de pesos desde que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño.

"El artículo impone una restricción expresa a la libre entrada, de empresas con experiencia en prestación de servicios a organismos de tránsito, al mercado de prestación de servicios del Sicov. Con esto, se impone una restricción que genera indebidas distorsiones a la libre competencia", agrega el gremio.

La Andi señala, además, cuestiona un artículo que modifica las normas relacionadas al del cinturón de seguridad de los vehículos. El texto señala que todas las posiciones de los carros, motos y buses de servicio masivo de transporte deben contar con cinturones de tres puntos.

Según el gremio, los vehículos ya cuentan con cinturones fabricados e instalados que cumplen con las pruebas que garantizan su debido funcionamiento, especialmente en condiciones de impacto.

"Suponer que, ante esta restricción de circulación de vehículos, los propietarios de los mismos podrán llevar a cabo la instalación de cinturones en vehículos que no los tengan, no garantizará en ningún caso que los cinturones cumplirán con la función de retención ante la ocurrencia de alguna situación riesgosa o siniestro vial, ya que estos se instalarían en los vehículos, pero no tendrían procesos de validación o certificación para efectivamente demostrar que cumplen con los requisitos", dice la Andi, que pidió la eliminación del artículo.

El clan Torres y la campaña del presidente Petro

Euclides Torres es señalado como financiador de la campaña del presidente Gustavo Petro e incluso financió un evento político en Barranquilla en 2021 en una tarima con forma de P en la cual el entonces candidato pronunció un discurso.

El mismo presidente Petro habló de esa financiación en octubre del año anterior: "En el interrogatorio a mi hijo se habla de la financiación de un acto al parecer por el empresario Euclides Torres que se realiza cinco meses antes de comenzar mi campaña, es decir que no está cobijado por la ley electoral de campañas".

Fue Armando Benedetti quien contactó a los Torres con la campaña presidencial y el enlace se convirtió el hoy senador Pedro Flórez, quien es el esposo de la diputada del Atlántico por el partido de 'la U' Karina Llanos Torres, sobrina de Euclides.

"Cuando nos transportábamos para los eventos, siempre iba Pedro Flórez, entonces él y yo hablábamos de la financiación, que Euclides financiaba. Benedetti siempre se lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña", le dijo Nicolás Petro, hijo mayor del jefe de Estado, a la Fiscalía cuando fue capturado en julio del 2023.

El proyecto está vivo y se espera que en las próximas semanas la plenaria de la Cámara lo discuta.