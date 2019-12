La súplica de Iván Marulanda para que no se apruebe reforma tributaria

Iván Marulanda, senador de la Alianza Verde, pronunció un sentido discurso en la noche de este martes en la corporación en el que le pedía a los demás legisladores no aprobar la reforma tributaria.

En su intervención, Marulanda señaló. “Nosotros somos la voz de los auténticos propietarios de este país, por eso tenemos el compromiso de cuidar sus intereses. El Estado no está cumpliendo su compromiso con la sociedad. Todo lo que contempla esta reforma, es un chiste para todos los colombianos”.



Marulanda argumentó que “hay que darle a Colombia, lo que se merece. No es justo dejar de recibir un billón 800 mil por descuentos a las empresas”.

El Legislador agregó que “este Estado le quedó chiquito al país porque estuvo y está en manos de unas personas de una inteligencia que piensa que el Estado tiene que ser pequeño, un estorbo, que no es un agente del desarrollo”.



Asimismo, dijo que ellos creen que “los agentes del desarrollo están por fuera del Estado, en el sector privado, y lo que han hecho durante todos esos años es desarmar a la población civil de sus herramientas de progreso, y entregado los beneficios de esta nación a un puñado muy pequeño de privilegiados”.

A pesar de mi llamado a hundir el Proyecto Tributario del Gobierno, fue aprobado. Las comisiones económicas pupitrearon la #ReformaTributaria sin discusión ni debate. Un insulto a la gente que protesta en las calles #4DElParoSigue👉🏼https://t.co/tey0ekpSqS pic.twitter.com/GPp6Ylohc0 — Iván Marulanda (@ivanmarulanda) December 3, 2019

Su intervención se dio durante la discusión del proyecto en el que las comisiones económicas Terceras de Senado y Cámara de Representantes aprobaron en primer debate esta iniciativa, conocida como Ley de Crecimiento Económico. Ahora pasará a ser debatida en las plenarias de ambas corporaciones.



En su intervención, por su parte, Juan Alberto Londoño, ministro encargado de Hacienda y Crédito Público, explicó que la iniciativa busca el crecimiento económico del país. “Esto no es para los ricos, es para los colombianos de menores ingresos. Les pedimos que apoyen el proyecto, estamos convencidos que debemos revisar nuestro sistema tributario, pero estamos buscando la manera de atender las necesidades”.



“Esto es una integralidad, las rentas corporativas generan oportunidades de empleo para los colombianos. Esta reforma es responsable fiscalmente, así mejoraremos las condiciones de vida de muchas familias. Estaremos generando crecimiento económico”, agregó el funcionario.



Durante la sesión informal, el director del Observatorio de la Universidad Javeriana, Luis Carlos Reyes, hizo un llamado a los congresistas para que escuchen a los estudiantes y trabajadores que están exigiendo un mejor país.



Asimismo, manifestó, que los recaudos tributarios, contemplados en el proyecto, no garantizan los derechos a la salud, educación y seguridad social de los colombianos. Solicitó que se implemente una metodología con equidad y transparencia, al sistema tributario.



A su turno, Alejandro Rodríguez, del sector Justicia, manifestó que la política tributaria es injusta con la población más vulnerable del país.



Por su parte, Diego Carrero, de la Universidad Nacional, afirmó que el proyecto no garantiza los derechos sociales de los colombianos, “esta reforma no soluciona de fondo los problemas del país, como el desempleo, educación, salud, proceso de paz”, por lo cual solicitó que se archivara el proyecto, porque abrirá un hueco más grande en la economía, estimado en 9 billones de pesos.

Jaime Andrés Fernández, representante de los estudiantes, expresó que la Reforma Tributaria no solucionará las necesidades de los jóvenes, “esta reforma se tiene que reversar, sólo busca beneficiar a los grandes capitales. Necesitamos acciones contundentes para contribuir a mejorar las condiciones de vida de los jóvenes”, dijo.



En línea con estas afirmaciones, Marulanda se mostró muy crítico con la reforma. Políticamente, se recuerda que fue compañero de lucha del inmolado Luis Carlos Galán.



En la actualidad se considera que apoya la causa de Sergio Fajardo. Hace un tiempo en una entrevista con el diario La Opinión a la pregunta de ¿cómo ve al Congreso con respecto a las soluciones que requieren los problemas de la nación?, respondió:



“Hacía 30 años no iba al Congreso. Era compañero de Luis Carlos Galán en aquel tiempo. El cambio ha sido inmenso. Entonces había partidos políticos que tenían historia e ideología. Ahora no. Cada congresista es una empresa electoral. El Capitolio es más un templo de mercaderes que de doctrinas”.



