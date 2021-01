La respuesta de Margarita Rosa a propuesta de ser congresista

Luego de que el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, afirmara este lunes que le gustaría ver en el Senado a personas de campos diferentes al político, como el comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez, y otras venidas del arte como Jorge Cárdenas, usuarios en redes sociales propusieron que la famosa actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco se lanzara al Congreso para obtener un escaño.



Al conocer la propuesta que le hizo un usuario de Twitter, la también columnista de este diario respondió: "Yo creo que proponer esto es fruto de la desesperación que tenemos todos por ver en el Congreso a personas que nos den confianza. Estoy muy lejos de tener la preparación para un cargo de tan alta responsabilidad. Pero hay otros que sí y los vamos a encontrar".

En los últimos meses, De Francisco ha manifestado su postura y afinidad política. En noviembre señaló que el senador y excandidato presidencial de la Colombia Humana, Gustavo Petro, es quien puede hacer una transformación de fondo.



"No se trata de afirmar que @petrogustavo es el redentor, pero es que no se ve a nadie más proponiendo una transformación de fondo y plantándose con dos pares de gónadas ante el poder económico, narcos y corruptos con tanta consistencia. Se necesita mucho carácter", trinó en ese entonces.



Un mes antes ya había desafiado a los seguidores radicales del expresidente Álvaro Uribe Vélez quienes la estuvieron insultado en las redes sociales: “¿No tienen más argumentos que “drogadicta”?, les cuestionó.



Además, valoró: “El que manejan y repiten es muy precario”.



Esto ocurrió luego de que fuera nombrada en Miami (Estados Unidos) la vía 'Álvaro Uribe Way', y ella escribió: “Qué miedo ir uno solo por esa calle”.

En diciembre, la columnista de este diario aseguró que no sabía si su desinterés por el tema político se ha debido a que, como actriz de telenovelas, se daba por invalidada para opinar. No obstante, agregó que luego de un diálogo con Gustavo Bolívar y Gustavo Petro fue consciente de que los ciudadanos son quienes tienen la capacidad de armar y desarmar un régimen.



"¿Qué significa que algo sea político? Yo diría que todo aquello que refleje la forma en que están emplazadas las fuerzas de los poderes y cómo se interpelan y se subsumen unas en otras. Detrás de todos nuestros actos hay un sustento ideológico, un sistema que nos ha construido y ha sentado unas leyes y unas normas culturales que determinan, por ejemplo, cómo deben vestirse hombres y mujeres, cuáles deben ser los géneros, quién se sienta en la cabecera de la mesa, cómo debe utilizarse el lenguaje, qué se debe enseñar en los colegios, que las mujeres puedan o no abortar, que las personas transgénero puedan o no cambiar su identidad y su nombre, etc", escribió en su columna titulada 'Mi opinión política'.

