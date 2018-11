'Divulgación de video de Petro fue para tapar debate contra el Fiscal'

El video en el que el senador Gustavo Petro aparece recibiendo dinero en efectivo y lo guarda en una tula se tomó este miércoles la discusión en la Comisión Primera de la Cámara.

El video fue dado a conocer por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia este martes en la noche durante la Plenaria del Senado, en el debate por el caso de los sobornos de Odebrecht. Petro aclaró que el vídeo data de 2005.



Los encargados de poner nuevamentr el dedo en la llaga fueron los representantes uribistas que hacen parte de la Comisión Primera, quienes recriminaron a la oposición por este material .



De inmediato la representante Ángela María Robledo, quien fue fórmula vicepresidencial de Petro, salió en defensa del exalcalde y dijo que será Petro quien tendrá que "dar las explicaciones como siempre lo ha hecho" y dejó en claro que el hoy senador de Colombia Humana ya ha aclarado el tema en su cuenta de Twitter.

"La divulgación de ese video, que es de 2005, fue para tapar el debate contra el Fiscal, que es el verdadero tema de fondo", dijo Robledo, quien pidió no poner en tela de juicio "la lucha contra la corrupción que aquí hemos dado".



Más duro fue el pronunciamiento del representante de Alianza Verde Inti Asprilla, quien cuestionó el papel que ha jugado el fiscal Néstor Humberto Martínez en la investigación por los sobornos de Odebrecht.



"Estoy seguro de que Gustavo Petro no es un hampón como sí lo es el fiscal Néstor Humberto Martínez", expresó Asprilla.



El pronunciamiento levantó polémica y generó la inmediata reacción del Centro Democrático.



"Quien tendrá que definir si Petro es un hampón o no será la Corte Suprema de Justicia, somos respetuosos de las instituciones", ripostó el uribista Edward Rodríguez.



A esta hora la Comisión Primera de la Cámara continúa en la discusión de la reforma política que, precisamente, tiene como uno de sus propósitos la lucha contra la corrupción .



