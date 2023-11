La reforma de la salud y la crisis causada por el ministro de Salud Guillermo Jaramillo

Esta semana será clave para la reforma de la salud. Además de que el martes está citada la plenaria de la Cámara, la bancada del partido Verde se reunirá este lunes para establecer si sigue siendo partido de gobierno o si se van a la independencia.



Si los ‘verdes’ optan por esta última opción, las cuentas del Ejecutivo se tornarán más complejas, pues no tiene margen de maniobra para quedarse sin estos apoyos en medio de uno de los momentos más complejos del trámite de la polémica iniciativa, que va a cumplir 11 meses desde su radicación y apenas ha superado el primer debate, en Comisión VII de Cámara.



La semana que acaba de pasar era esperada por sectores afines al Gobierno debido a que se presumía que se iba a destrabar el camino de la reforma. El miércoles se llevó a cabo el cuarto encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el líder de Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe. El “tinto” para hablar del proyecto fue asumido como la vía para garantizar que la oposición y el Gobierno pudieran a llegar a algunos acuerdos parciales sobre la iniciativa.

Álvaro Uribe y Gustavo Petro, en reunión sobre la reforma de la salud. Foto: Presidencia

Por la posibilidad de un entendimiento pleno con el Centro Democrático nadie apostaba. Esta colectividad, a través del representante Andrés Forero, ha sido una de las más críticas del texto, que considera no solo innecesario, sino nocivo para garantizar la salud pública de los colombianos. Los ponentes, como lo señaló la representante ‘verde’ Martha Alfonso a EL TIEMPO, no esperaban voltear ningún voto, sino conseguir que el uribismo se comprometiera a no participar en la ruptura del quorum.



Sin embargo, a la salida del encuentro, las expectativas quedaron por el piso cuando las dos partes confirmaron que no se llegó a ningún consenso y que el encuentro, que el expresidente Uribe valoró positivamente, solo sirvió para evidenciar las grandes diferencias entre ambas orillas.



“Nosotros mantenemos nuestras diferencias, que son insalvables, y en eso vamos a seguir como partido de oposición. Agradecemos la reunión porque es una oportunidad donde nosotros podemos expresarle directamente al Gobierno en qué consisten nuestras diferencias y las preocupaciones frente al sistema de salud”, dijo el vocero del Centro Democrático, Carlos Meisel.



El congresista también le confirmó a EL TIEMPO que no se acordó mantenerse en las sesiones para lograr el quorum mínimo. Luego, el representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, confirmó lo dicho. Aunque hizo la salvedad de que coincidieron en mantener espacios de diálogo: “Acordamos seguir tomándonos este tinto y todos los que convengan para tener espacios de coincidencia”.



Las diferencias se mantuvieron, pero en esencia parecía abrirse un canal de diálogo hasta ahora inexistente. Pero el panorama cambió tras las palabras del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien destacó los resultados del encuentro, pero a renglón seguido se fue lanza en ristre contra la Alianza Verde.

“Uno es de oposición o de gobierno”, dijo, y cuestionó a aquellos miembros de la bancada oficialista que, dijo, “lo único que han hecho es hacer oposición. Se salen, golpean al Gobierno. Uno debe asumir una posición clara”.



Y en lo que algunos congresistas calificaron como un “ataque de sinceridad”, Jaramillo salió a cobrarles a los ‘verdes’ los puestos en el Gobierno, lo que revivió de inmediato el debate por la ‘mermelada’ en los proyectos oficiales. “Uno no puede tener representación en el Gobierno, importante en Bogotá, como el Sena y el Icetex, y hacer oposición”, aseveró. “Este Presidente es muy generoso porque le permite disfrutar del gobierno a los que están haciendo oposición”, añadió Jaramillo, que llegó a decir que incluso les han negado estos cargos a los cercanos del petrismo para dárselos a dicho partido.



Estas declaraciones generaron una nueva crisis en el trámite. El jueves, las representantes Katherine Miranda y Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, respondieron pidiendo que el partido se declarara en la independencia ante el “maltrato” del Ejecutivo.

Catherine Juvinao, representante a la Cámara. Foto: @CathyJuvinao

La molestia se hizo sentir en la plenaria de la Cámara. Mientras en la antesala se esperaba que el encuentro de la noche anterior sirviera para destrabar el trámite, la realidad legislativa fue otra. La sesión comenzó con una nueva solicitud de aplazamiento por parte de la oposición porque aún no había llegado el concepto de viabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda.



La Cámara negó la solicitud y se abrió el debate. Sin embargo, no duró mucho la plenaria. Al momento de darse la primera votación, se rompió el quorum. La sesión ni siquiera llegó a las dos de la tarde. Se tuvo que levantar ante la falta de representantes. Entre los que decidieron no participar en el debate estuvo Catherine Juvinao.



“Debido a las afirmaciones del señor ministro Guillermo Jaramillo, donde indicó que el partido Alianza Verde debe apoyar el proyecto de ley que transforma el sistema de salud en Colombia, por tener miembros del partido en cargos del Gobierno Nacional, dejo constancia de que no seguiré discutiendo y votando el proyecto de ley toda vez que no hay garantías”, dijo la representante.

Así, la reforma de la salud quedó en su momento más crítico. No solo no se cumplió el cometido de llegar a algún acuerdo con el uribismo, sino que las pullas de Jaramillo alejaron a algunos cercanos del Gobierno. Y abrió el debate por la presunta repartición de cargos a otras colectividades a cambio de votos.



De hecho, 12 representantes de los ‘verdes’ fueron recusados bajo el argumento de que habían recibido burocracia para apoyar el proyecto. Este recurso aún no ha sido resuelto. En la Cámara ya hay molestia porque la reforma de la salud ha bloqueado el trámite de otros proyectos. Tanto que el presidente de la Cámara, Andrés Calle, ya admitió que si esta semana no hay humo blanco en plenaria, la reforma se hunde.



Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA