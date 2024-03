'La reforma de la salud se va a hundir': senadora Nadia Blel

La senadora Nadia Blel, del Partido Conservador, habló con EL TIEMPO luego de la radicación de la ponencia de archivo de la polémica reforma de la salud, que se hundiría porque las mayorías de la Comisión VII del Senado apoyan ese texto.

¿Cómo se logró este acuerdo para intentar hundir la reforma de la salud? ¿Cómo obtuvieron esa ocho firmas?

Es el resultado de escuchar a la ciudadanía, a la academia, a las sociedades médicas y científicas que fueron muy claros en establecer que sí necesitamos una reforma pero una reforma que garantice un acceso real y efectivo a la salud de los colombianos. Sí es necesaria la reforma, pero una reforma donde el manejo de los recursos se haga de manera transparente, eficiente y, sobre todo, una reforma que desarrolle la infraestructura hospitalaria, tecnológica y le dé garantías al talento humano. Con esto, tenemos ese consenso necesario para decir que no acompañamos esa reforma. El mensaje que queremos enviar es que este es un Congreso que sí escucha a la ciudadanía y que es un Congreso autónomo frente a la agenda de reformas del Gobierno Nacional.

Compartir Nadia Blel, senadora del Partido Conservador Foto:Prensa Nadia Blel

¿Por qué creen que la reforma es dañina para el país?

Esta reforma hace más compleja la atención en salud al tener una nueva estructura con muchos más actores se fragmenta el servicio esencial a la salud. Es un sistema donde nadie va a responder, donde hay tantas personas con responsabilidades que el usuario no sabe a quién dirigirse. Es una reforma que limita la libre escogencia. Hoy tenemos la oportunidad de escoger nuestro prestador, nuestra EPS, aquí en esta reforma estamos limitando esa libres escogencia de los usuarios. No mejora las condiciones del talento humano, no tiene una transición seria.

¿Cree que con estos movimientos la van a hundir?

Esto evidencia que es algo que puede pasar y que nuevas voces de diferentes bancadas también se sumen a esto. Pero, sobre todo, es un mensaje muy claro de que el Congreso escucha la ciudadanía y que, definitivamente, desde la Comisión VII no acompañamos esa reforma.

Siete senadores radicaron ponencia negativa de la reforma de la salud Foto:@LorenaRiosC Compartir

Cambiando de reforma, ¿cómo analiza las primeras sesiones de debate de la pensional, marcadas por el rompimiento del quorum?

No ha existido un ánimo constructivo. Por más que se ha intentado conciliar, articular, en muchas ocasiones esos intentos han sido fallidos y creo que lo que ha venido ocurriendo es muestra de ello porque no se han dado los espacios, no se han atendido las proposiciones.

Ustedes en principio van por la ponencia de archivo, pero no descartan ir por la alternativa. ¿Qué destacan del texto liderado por Norma Hurtado?

Desde el partido sabemos que es necesario hacer una reforma al régimen pensional. Hoy en día, el régimen actual no es sostenible, no es equitativo y es ineficiente. Por eso hemos estado construyendo con la senadora Norma algunas propuestas que desde el partido hemos estado liderando, como la disminución del umbral. Hemos sido partidarios de que se amplíe la vigencia. Inicialmente habíamos hecho una propuesta hasta 2026, sin embargo estamos insistiendo en que sea hasta 2027 porque con los tiempos no nos van a dar. Si esta reforma pasa en plenaria y va a Cámara, prácticamente sería menos de un año el tiempo que tendría colpensiones para ajustarse al nuevo régimen. Hemos insistido en el régimen de transición para que además del número de semanas se tenga en cuenta la edad de las personas al momento de entrar en vigencia la norma para que puedan quedar cobijadas en este régimen de transición, ya sea hombre a partir de los 40 años y mujeres 35 años. Como está hoy planteado que una persona empiece a trabajar desde los 18 años de manera continua para poderse beneficiar del régimen de transición y eso es algo que es muy poco probable que ocurra en nuestro país.

¿Cómo blindar esos recursos?

Algo que nos gusta de la ponencia de ella es la gobernanza del fondo. Aquí se planteó que sea el Banco de la República, sin embargo hay que fortalecerlo aún más, pero, sobre todo, algo que nos gusta es que se protege el ahorro, que es algo que nosotros buscamos, que el ahorro de los colombianos, el esfuerzo que hacen las personas por cotizar, se proteja en todo momento y eso no se utilice para otros fines distintos.

¿Usted cree que en la ponencia oficial el ahorro es lo colombianos no queda blindado?

No, no está. En la ponencia del Gobierno ese fondo quedaría prácticamente en manos de Colpensiones. Por eso, nos inclinamos más a que sea el Banco de la República porque es una entidad que tiene más capacidad técnica, todo el conocimiento financiero. Se trata también que el ahorro pueda crecer, no que se quede estancado. La idea es que sea una entidad que además de ser independiente en temas políticos también sea una entidad que tenga toda la capacidad para que pueda hacer que ese ahorro crezca y se puedan garantizar las pensiones de los colombianos.

El Presidente dice que el Senado, a través de su presidente, se jacta de no aprobar la reforma pensional. ¿Qué opina de ese tipo de comentarios hacia el Legislativo?

Hoy, más que nunca, el Congreso ha demostrado su independencia. Lo más importante es que se les están dando garantías al país por lo que desde el Congreso, y desde otras instancias, hay independencia frente al Ejecutivo. Creo que si en verdad queremos que Colombia sea una democracia y todos trabajamos y buscamos que siga siendo esa democracia, tenemos que mostrar autonomía.

El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, dijo que el Gobierno se metió en el Partido Conservador al intentar promover el nombre de Vicente Blel, su hermano, como nuevo presidente de la colectividad después del nombramiento de la nueva ministra del Deporte, recomendada por un sector de la colectividad. ¿Cómo analiza esa tormenta?

Los hechos y las decisiones, la postura que viene tomando el partido, y las que tomará en las siguientes semanas, le van a demostrar al país, precisamente con hechos, de la independencia del partido frente a las posturas del Gobierno. Ese es el mejor mensaje que le podemos dar al país.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA