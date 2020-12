La propuesta de Bolívar para que congresistas ganen por cada sesión

El periodo legislativo en el Congreso ya culminó y nuevamente los congresistas regresarán a sesionar al Capitolio en el nuevo periodo que comenzará el próximo 16 de marzo de 2021.

Sin embargo, durante esos meses que estarán en receso seguirán devengando su salario normal, es decir, ganarán alrededor de 100 millones de pesos en ese tiempo.



Por ello, el senador de la Lista de la Decencia, Gustavo Bolívar, hizo una propuesta para que no les paguen durante este periodo.



"A nosotros los congresistas nos mandan a descansar tres meses, con más de 100 millones de pesos en estos tres meses, esto es una injusticia que hay que subsanar", aseguró el opositor en un video.



Y agregó: "es una infamia que nos paguen trece meses, por asistir solo ocho (...) me parece que eso es una canallada con un país que está sufriendo tanto".



​Bolívar recordó que ha presentado tres veces el proyecto de ley para que les paguen por sesión, pero que siempre se han hundido porque no tienen la suficiente acogida entre sus colegas.



Por eso aseguró: "La única solución es que a los candidatos que vayan a elegir en 2022 les exigen que tienen como condición aprobar la ley que estamos presentando de que nos paguen por sesión. Sesión ida, sesión paga".



De este modo, el parlamentario enfatizó en que se necesitan 55 senadores "decentes y 86 representantes decentes que se comprometan a sacar adelante el proyecto de pago por sesión, como pasa hoy en el Concejo de Bogotá".



