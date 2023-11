La proposición que agitó fantasma de la 'mermelada' del Gobierno en la Cámara

Entre las varias polémicas de la reforma de la salud y la espera a que se dé el nuevo encuentro Petro-Uribe, esta semana hubo una nueva pugna en medio del trámite. La disputa en esta ocasión fue por una proposición que, según denunciaron las representantes Catherine Juvinao (Alianza Verde) y Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), abría la puerta para que se entregaran a dedo las direcciones de las clínicas, hospitales y centros de salud públicos.



(Además: 'Los problemas de la salud se pueden agravar por el empecinamiento de Petro': Robledo).

El texto modifica el artículo 42 del proyecto para quitarle un apartado que busca introducir exámenes y la creación de un ranking para proveer los cargos de directores. Además de suprimir este apartado, el texto de la propuesta agregaba un nuevo parágrafo en el que se establece que los directores de los hospitales deberán pasar por “un proceso de inducción, el cual será reglamentado por el Ministerio de Salud”.



La proposición, con fecha del 10 de octubre, viene firmada por una docena de representantes del Partido Liberal (Karina Bocanegra, Karime Cotes, Flora Perdomo, Wilmer Guerrero, Leonardo Gallego, Luis Carlos Ochoa, Álvaro Rueda,Gilma Díaz, Hugo Archila, Álvaro Henry Monedero, Álvaro Rueda, Sandra Aristizábal, Olga Beatriz González) y uno de los coordinadores ponentes, Alfredo Mondragón (Pacto Histórico).



En medio de señalamientos de supuesta ‘mermelada’ para garantizar la aprobación de la reforma de la salud, la propuesta fue asumida como una concesión por parte del Ejecutivo con sectores liberales para garantizar los votos de dicho partido. “



Pilas con el orangután que el Gobierno avaló en la reforma de la salud: pretenden eliminar los requerimientos de mérito de los directores de hospitales públicos para que se puedan nombrar a dedo”, dijo Pedraza, quien criticó la supuesta actitud de la administración Petro: “Con una mano trinan contra la politiquería y con la otra les reparten mermelada a los politiqueros”.



(Le puede interesar: El debate que frena el polémico proyecto de 'obstrucción a la paz' de Iván Cepeda).

Facebook Twitter Linkedin

Según Catherine Juvinao (Alianza Verde) se abre la puerta para que se entregaran a dedo las direcciones de las clínicas, hospitales y centros de salud públicos. Foto: Catherina Juvinao

La alerta de las representantes hizo que el presidente Gustavo Petro se desligara de dicho artículo y pidiera que se retomara la propuesta que habían llevado en el articulado original. “Espero que la Cámara no apruebe esta modificación que le hicieron al artículo 42 de la reforma de la salud que presentamos. Los directores de los centros de salud públicos deben ser nominados por fuertes procesos de selección tal como propuso el gobierno”, dijo el mandatario en sus redes sociales.



Aunque el presidente marcó distancia de la propuesta, no está eliminada y aún está pendiente tomar una decisión sobre su futuro, como dijo el coordinador ponente, Alfredo Mondragón. Existen tres posibilidades, reveló: dejar el texto de la proposición tal como está, retirarla o hacer una nueva en la que se agregue tanto la postura inicial como la propuesta de una inducción para el cargo.



Antes de que esto ocurra es necesario conocer el origen de la modificación, que, para muchos, legitima la entrega de “las direcciones hospitalarias a dedo”.



Actualmente estos cargos son suplidos bajo principios constitucionales de descentralización establecidos en los artículos 305 y 306 de la Constitución. Esto implica que dependiendo de si es una institución departamental o municipal, son los gobernadores o alcaldes, respectivamente, los que hacen la designación.



De hecho, en la actualidad, los directores de las instituciones de salud públicas son a discreción de los gobernantes locales y departamentales.



Además de este principio, la selección de dichos cargos está reglada por el decreto ley 785 de 2005, que establece las condiciones de estudios y experiencia para los directores de instituciones de primer, segundo, tercer y cuarto nivel de atención. Más allá de los criterios de estudios y de experiencia, no hay otras condiciones.



(Lea también: Cathy Juvinao señala a asesor de Presidencia de difundir información falsa sobre ella).



El artículo 42 de la reforma de la salud, en su estado original, cambiaba esto e introducía un examen y un escalafón para que los mandatarios locales escogieran a los directores de este listado. Sin embargo, los liberales se habrían opuesto al artículo debido a que, a su consideración, tenía características de orden estatutario, por lo que debía ser tramitado en una ley de ese orden.

Facebook Twitter Linkedin

El pasado 14 de noviembre, en el Ministerio de Salud, se llevó a cabo un plantón en contra de la reforma a la salud, donde asistieron opositores del Gobierno. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Al consultar con buena parte de los liberales firmantes y el ponente, estos concuerdan que el origen de la proposición cuestionada fue una reunión entre ellos en la que los rojos se opusieron al artículo y pidieron retirarlo por su carácter estatutario. De acuerdo con Mondragón, se llegó a una fórmula intermedia en la que se cambió el examen y el escalafón por una inducción previa a asumir el cargo reglada por el Ministerio de Salud.



Según el representante Mondragón, contrario a lo dicho por Juvinao y Pedraza, actualmente se entregan a “dedo” las direcciones y lo que buscaban era introducir criterios de profesionalización del proceso. Por eso habrían aceptado la fórmula de los liberales. Sin embargo, ante el pronunciamiento presidencial, volverán a la propuesta tal como viene en el proyecto de Gobierno.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO

REDACCIÓN POLÍTICA

En X: @JuanLombo

jualom@eltiempo.com

Más noticias