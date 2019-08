La polémica por el proyecto que busca regular consumo de drogas

En el Congreso se está viviendo un intenso debate por cuenta de un proyecto de ley que pretende regular el porte y el consumo de drogas.

Esta iniciativa del senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, está a un debate de convertirse en ley, pero en el Senado, donde enfrenta el último debate, tiene unos opositores muy fuertes, liderados por el senador Álvaro Uribe Vélez, jefe del Centro Democrático.



De hecho, este lunes el proyecto fue discutido, pero no hubo votación, pues el uribismo se opuso. Y así quedó en evidencia con un trino que lanzó el expresidente.

Nos oponemos al proyecto de ley que legaliza la dosis personal de droga allí en sitios u horarios no excluidos.



Afecta aplicación Decreto de Decomiso;



Viola art 49 CN que solamente permite uso y porte por prescripción médica. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 13, 2019

“Nos oponemos al proyecto de ley que legaliza la dosis personal de droga allí en sitios u horarios no excluidos”, escribió Uribe, y argumentó que este proyecto va en contra del decreto del decomiso del presidente Iván Duque y “viola artículo 49 de la Constitución que solamente permite uso y porte por prescripción médica”.



En ese sentido opinó la senadora por el Centro Democrático María del Rosario Guerra, quien aseguró que "los estudios demuestran que cuando los padres acompañan a sus hijos el consumo se reduce, hay que proteger estos espacios".



Sin embargo, los defensores del proyecto argumentan que la prohibición no puede seguir siendo la herramienta para luchar contra las drogas. “No podemos quedarnos en la inacción, tenemos que responder a lo que están pidiendo los colombianos, los niños, no más consumo en los parques", afirmó Lara.

Hoy se realizará el último debate del Proyecto de Ley 112/18 @CamaraColombia de mi autoría, que regula el porte, consumo y distribución de drogas en espacios educativos, deportivos y recreativos.

No criminaliza al consumidor, defenderemos la niñez y combatiremos el microtráfico. pic.twitter.com/EHNPsj4GjG — Erwin Arias Betancur (@erwinarias) August 12, 2019

El senador explicó que la iniciativa busca la restricción de porte, distribución de sustancias psicoactivas, inclusive la dosis mínima, en los perímetros de los colegios.

“La Corte Constitucional ha ratificado en diferentes fallos que el consumo de drogas y el porte es constitucional mientras sea en dosis mínima, no obstante nosotros tenemos que regularla”, sostuvo Lara.



